拜習會前習訪越 美中較勁味濃

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平預定十一月會面的目的是「修復重整」美中關係，但華爾街日報九日報導，美國最快近日內就會宣布進一步限制高科技出口措施，落實遏制大陸半導體產業發展，習近平則出訪越南，拉攏這個拜登上月造訪的國家，兩人較勁意味甚濃。

曾任職歐巴馬政府白宮國安會亞洲事務資深主任、喬治城大學教授麥艾文說，美中國際競爭日趨激烈，目前正在協商競爭的界線要畫在哪裡，「兩國正在思考，在哪些地方以及如何競爭，會最有效率」。

雙方都希望對方做出讓步。美國希望恢復兩軍溝通管道，在大陸的美國企業獲得更公平待遇。中國的疲弱經濟則需要美國拉抬，但前提是要改善兩國關係。對於最敏感的台灣問題，彼此也要對方退後一步：美國少支持台灣一點，中方減少繞島軍事施壓。

拜登政府高層官員說，和中國保持溝通，是負責任也對美國有利的做法，「和競爭者談判甚至合作，我們有好幾十年的經驗。但我們不會從國家利益和安全退縮」。

中國駐美使館則「堅決反對」美國過度衍伸國家安全概念，更反對美國「濫用」出口管制，「任意」壓制中國企業發展。

習近平九日告訴訪問北京的參院多數黨領袖舒默，中國有一千個理由和美國保持穩定關係，舒默回應道，美國也希望雙邊關係穩定且公平。

部分美國官員憂心，如果美國祭出更嚴格的限制高科技出口措施，習近平可能會取消和拜登的高峰會。此前為穩定雙邊關係，拜登政府要員多次訪問北京。美國官員憂心緊張情勢可能升級為衝突，尤其是在台灣問題上；許多以中國為最大貿易夥伴的美國友邦勸拜登，務必穩住美中關係。

不過，知情人士表示，最近幾天，美國政府決定繼續推動新版出口管制措施，為雙邊關係定下基調，顯示美方不會在峰會前退讓。新管制措施將包括人工智慧晶片的輸出，是否連雲端服務也在列，目前仍不清楚。

一名美國官員說，採取可能激怒中方的措施，還可以轉移共和黨人對拜登急於和習近平會面的批評。