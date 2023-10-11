開車撞陸舊金山領館 男遭擊斃

一名疑似帶有武器的男子在美西時間九日下午三時（台灣時間十日上午六時），駕車撞進中國大陸駐舊金山總領事館一樓大廳，遭警員開槍擊中，送到醫院後宣告死亡。現場影片顯示，總領事館一樓大廳遭汽車衝撞後，總領事館人員及前往洽公的訪客倉促逃出。大陸外交部昨指出，該名男子企圖傷害現場民眾和中方總領事館人員，強烈敦促美方迅速進行調查，採取有力措施，確保大陸外交機構和人員安全。

依據事發現場的畫面判斷，衝撞大陸總領事館男子疑似為亞裔。媒體報導，該名男子駕駛藍色本田轎車衝撞大陸駐舊金山總領事館一樓大廳簽證辦公室，流著血從車內走出來時問道：「中國共產黨在哪裡？」

舊金山警察局說，員警趕抵現場和該名男子發生衝突，警員開槍將對方打傷，送醫後死亡。除了這名男子並無其他傷亡。截至十日晚間，舊金山警方尚未公布該男子身分等細節，僅表示正在和美國國務院合作調查。

事發後所有人員撤離，總領事館淨空，簽證大廳入口處拉起封鎖線。北京要求美方盡速調查，並確保大陸外交機構安全。（路透）

大陸駐舊金山總領事館表示，該事件對工作人員及民眾現場生命安全構成嚴重威脅，總領事館嚴厲譴責這起暴力攻擊事件，保留追究事件相關責任的權利。該館也向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴厲打擊，並敦促美方依照維也納外交關係公約、維也納領事關係公約和中美領事條約等規定，採取一切必要措施，確保總領事館人員及館舍安全。

因為這起事件，大陸駐舊金山總領事館宣布，證件大廳即日起暫停對外辦公。

事發時正好在現場辦簽證的史丹福大學學生莫爾查諾夫表示，事發現場與他所處地點只有兩公尺左右；兇嫌目光朝著他看，讓他頗為害怕，「因為我不知道他有沒有帶槍」。他說，後來警方抵達現場，聽到兩聲槍響，警方制伏這名男子並將其手臂扣在背後。

警方還出動防爆小組專家與爆裂物偵察犬抵達現場，確認是否有炸彈威脅。

事件發生後，所有人員撤離，總領事館淨空，簽證大廳入口處拉起封鎖線。

大陸駐舊金山總領事館過去曾因縱火攻擊而兩度受損，最近一次發生於二○一四年，一名男子從停放在館外的廂型車走出，帶著兩桶汽油，把油淋在總領事館門前。二○○八年三月，總領事館後方的安全柵欄遭一群人潑灑可燃液體並點火。