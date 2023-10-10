陸反腐劍指工信部、央企等 公告第二輪巡視名單

中國大陸持續展開反腐，10日召開第二十屆中共中央第二輪巡視工作動員部署會，並公布第二輪巡視對象，對科技部、工信部、國資委、國防科技工業局、煙草專賣局等部委機構，和26家央企進行常規巡視，對大陸國家鐵路局、國鐵集團展開巡視「回頭看」。執掌中共中紀委的中共中央政治局常委李希提出，著力加強對「一把手」的監督，透過抓好「關鍵少數」帶動「絕大多數」。

據新華社，中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長李希10日出席二十屆中央第二輪巡視工作動員部署會並講話。

李希指出，要進一步聚焦重點，勇於亮劍，精準監督，不斷提高巡視震懾力和針對性。

他提出， 精確掌握高品質發展要牢牢守住安全底線的重要要求，深入查找重大風險隱患，督促被巡視黨組織有效防範化解風險，層層築牢安全防線，以及準確掌握加強班子建設要抓住「一把手」這個關鍵的重要要求，著力加強對「一把手」的監督，透過抓好「關鍵少數」帶動「絕大多數」。

李希強調，要高品質完成第二輪巡視任務，要深入分析影響制約企業高品質發展的共通性問題、深層問題，進一步推動標本兼治，以及要落實教育整頓要求，嚴明紀律作風，實際加強巡視隊伍建設，以徹底的自我革命精神鍛造巡視鐵軍等。

據大陸官方發布，二十屆中央第二輪巡視，將對大陸科學技術部、工業和信息化部、國務院國有資產監督管理委員會、國家國防科技工業局、國家煙草專賣局，和中國第一汽車集團 、東風汽車集團、中國一重集團、中國機械工業集團、哈爾濱電氣集團、中國東方電氣集團、鞍鋼集團、中國寶武鋼鐵集團、中國礦產資源集團、中國鋁業集團、中國遠洋海運集團、中國航空集團、中國東方航空集團、中國南方航空集團、中國五礦集團、中國通用技術(集團) 控股有限責任公司、中國建築集團、中國南水北調集團、國家開發投資集團、招商局集團、華潤、中國旅遊集團、中國商用飛機有限責任公司、 中國郵政集團、中國出版集團、紫荊文化集團等31家單位中共黨委(黨組)進行常規巡視；對大陸國家鐵路局黨組、中國國家鐵路集團黨組開展巡視「回頭看」。

在此之前，大陸官方曾於今年三月，召開二十屆中央第一輪巡視動員部署會，宣布第一輪巡視對象為30家央企、5家金融單位和大陸國家體育總局。當時，中紀委也強調要緊盯「一把手」和領導班子。