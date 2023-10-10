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習近平和以色列領導通話？陸外交部：願為中東和平努力

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（歐新社）
大陸外交部發言人汪文斌。（歐新社）

巴以衝突升級的背景下，外界關注中方會在調停衝突扮演什麼角色，甚至推測習近平會否與以色列領導人通話。對此，大陸外交部發言人汪文斌10日在例行記者會上說，「我們已表明中方高度關注巴以衝突持續升級，敦促有關各方立即停火止戰。中方願同各方保持溝通，為中東和平穩定不懈努力。」

汪文斌強調，鑒於當地安全形勢瞬息萬變，中方正在持續核實和了解大陸公民在衝突中受傷或遭綁架狀況。陸外交部已指導相關駐外使領館全力搜救相關的失聯人員，救治傷員，敦促外方採取有效措施，保障中國公民和機構安全。據陸方了解，中方傷員正在醫院接受治療，情況總體穩定。

以色列駐華大使館在X（前推特）曾表示：「我們也希望中國能在這個困難的時刻，給予以色列的聲援與支持」。

此前，陸外交部發言人毛寧9日對於巴以衝突表示：「中方對巴以衝突持續升級深表關切」、「對衝突造成的平民傷亡表示遺憾」。

大陸外交部8日針對巴以衝突發布問答指出，「中方對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化」。

與此同時，大陸外交部在該分問答中透露對該衝突的判斷：「巴以衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不前。平息巴以衝突的根本出路在於落實『兩國方案』，建立獨立的巴勒斯坦國。國際社會應增強緊迫感，加大對巴勒斯坦議題的投入，推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。」

外交部 以色列 汪文斌

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