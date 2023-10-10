香港議員素質變差？評論員：愛國者治港只求對北京交差

香港實施「愛國者治港」後，議員的素質變差了？香港學研社召集人戴慶成10日在新加坡聯合早報撰文指出，香港新一屆立法會議員上任近兩年，整體表現未盡如人意。歸根究底原因在於，立法會落實「愛國者治港」後，少了反對派和民意的監督，許多議員只求向北京中央政府交差，對社會的要求往往敷衍了事。

戴慶成為香港學研社召集人、聯合早報特約記者，時常在香港媒體發文針砭時弊。

戴慶成分析，香港議員表現參差不齊與當前選舉制度有很大的關係。過去，香港政治人物要經歷長時間的社區工作和選舉洗禮，才能晉身議會。而在新的完善制度下，新一屆立法會議員的最基本要求是以忠誠為優先考慮，許多新人根本沒有從政經歷，論政水平「一般」。

文章指出，香港新一屆立法會議員，論政能力突出、令人印象深刻的議員不多見，反而一些議員負面新聞不斷曝光。例如，有13名立法會議員竟計劃在灣仔體育館上演「立會好聲音」，大展歌喉。

他批評，作為月領逾港幣10萬元（約合新台幣41萬元）薪水，加上津貼福利的議員，不但不多花時間服務市民，反而利用議員身分舉辦音樂會，不免令人質疑這些議員「不務正業」。

另一方面，香港本屆議員在本業工作上似乎也未盡職。戴慶成表示，香港立法會今年會期至今，一共通過了24項政府法案，其中有三分之二在表決時，參與表決議員人數都未達到法定要求的一半，甚至有法案表決時竟只有11人在席。而香港總計90名議員，大部分議員不出席議會將嚴重影響市民對議會觀感，

戴慶成的文章還提及，香港議員在備受批評後，除反指媒體「抹黑」外，近期表現積極議政，巧合地紛紛出現「馬拉松式」發言，甚至還有超時發言，大刷存在感。結果會議開了近三小時，浪費時間。

不過戴慶成也認為，仍有部分立法會議員確實盡心盡力付出，想方設法為市民服務，這方面的工作不能抹煞，但更多的是怠政的議員。

戴慶成指出，在一個成熟的社會，還是要有一個理性務實監督政府的議會，議會不應成為「橡皮圖章」，並呼籲北京應鞭策香港的議員：「把這分工作做好」。