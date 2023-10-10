快訊

怎麼躲過以色列監控？哈瑪斯用這「老派」方式策劃突襲

港星孟海食道癌離世 台大權威醫籲：喝酒「1症狀」是警訊

有在怕？哈瑪斯：已「達成目標」 對停火談判持開放態度

香港議員素質變差？評論員：愛國者治港只求對北京交差

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港實施「愛國者治港」後，有輿論認為，香港立法會議員的素質也變得「一般」。（美聯社）
香港實施「愛國者治港」後，有輿論認為，香港立法會議員的素質也變得「一般」。（美聯社）

香港實施「愛國者治港」後，議員的素質變差了？香港學研社召集人戴慶成10日在新加坡聯合早報撰文指出，香港新一屆立法會議員上任近兩年，整體表現未盡如人意。歸根究底原因在於，立法會落實「愛國者治港」後，少了反對派和民意的監督，許多議員只求向北京中央政府交差，對社會的要求往往敷衍了事。

戴慶成為香港學研社召集人、聯合早報特約記者，時常在香港媒體發文針砭時弊。

戴慶成分析，香港議員表現參差不齊與當前選舉制度有很大的關係。過去，香港政治人物要經歷長時間的社區工作和選舉洗禮，才能晉身議會。而在新的完善制度下，新一屆立法會議員的最基本要求是以忠誠為優先考慮，許多新人根本沒有從政經歷，論政水平「一般」。

文章指出，香港新一屆立法會議員，論政能力突出、令人印象深刻的議員不多見，反而一些議員負面新聞不斷曝光。例如，有13名立法會議員竟計劃在灣仔體育館上演「立會好聲音」，大展歌喉。

他批評，作為月領逾港幣10萬元（約合新台幣41萬元）薪水，加上津貼福利的議員，不但不多花時間服務市民，反而利用議員身分舉辦音樂會，不免令人質疑這些議員「不務正業」。

另一方面，香港本屆議員在本業工作上似乎也未盡職。戴慶成表示，香港立法會今年會期至今，一共通過了24項政府法案，其中有三分之二在表決時，參與表決議員人數都未達到法定要求的一半，甚至有法案表決時竟只有11人在席。而香港總計90名議員，大部分議員不出席議會將嚴重影響市民對議會觀感，

戴慶成的文章還提及，香港議員在備受批評後，除反指媒體「抹黑」外，近期表現積極議政，巧合地紛紛出現「馬拉松式」發言，甚至還有超時發言，大刷存在感。結果會議開了近三小時，浪費時間。

不過戴慶成也認為，仍有部分立法會議員確實盡心盡力付出，想方設法為市民服務，這方面的工作不能抹煞，但更多的是怠政的議員。

戴慶成指出，在一個成熟的社會，還是要有一個理性務實監督政府的議會，議會不應成為「橡皮圖章」，並呼籲北京應鞭策香港的議員：「把這分工作做好」。

議員 立法會 香港

延伸閱讀

港府：去年底至今6萬專才獲批簽證抵港

蔡英文談與北京互動 陸學者：迴避一中都是空談

香港話題女王嚴淑明　靠什麼話題不間斷？

中國經濟差 藏家劉益謙拍賣專場成交冷

相關新聞

孫女網上炫富 揭發退休10多年的爺爺貪腐事實

大陸網友「北極鯰魚」透露家人涉貪引發輿論關注。廉潔深圳網10日公告指出，日前深圳市紀委監委對深圳市原交通局貨運管理分局局...

陸舊金山總領館遭人開車衝撞 館方稱「性質極其惡劣」

大陸駐舊金山總領館傳出遭人駕車衝撞。大陸駐舊金山總領館發言人10日證實，當地時間9日下午，有不明身分人員駕車「暴力衝撞闖...

十年來已投資7.7兆元 陸頒共建一帶一路白皮書

在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇舉行前，大陸國新辦10日召開記者會，發布有關共建「一帶一路」成果的白皮書。大陸商務部...

中菲持續角力 陸海警10日驅離菲國1艘靠近黃岩島炮艇

據央視新聞報導，大陸海警局新聞發言人甘羽10日表示，菲律賓海軍1艘炮艇在10日不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島...

香港議員素質變差？評論員：愛國者治港只求對北京交差

香港實施「愛國者治港」後，議員的素質變差了？香港學研社召集人戴慶成10日在新加坡聯合早報撰文指出，香港新一屆立法會議員上...

以巴衝突北京堅不鬆口批哈瑪斯惹議 學者：選邊站更危險

以巴衝突升級，以色列宣布進入戰爭狀態。此前呼籲各方冷靜克制、立即停火的中國外交部，因為未譴責哈瑪斯引發以色列和美國反彈。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。