十年來已投資7.7兆元 陸頒共建一帶一路白皮書

在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇舉行前，大陸國新辦10日召開記者會，發布有關共建「一帶一路」成果的白皮書。大陸商務部副部長郭婷婷表示，2013到2022年，中國大陸對共建國家的直接投資已超過2,400億美元（約合新台幣7.7兆元），下一步將繼續建構對外開放新格局、提升產供鏈合作新水準、培育經濟成長新動能，和開拓經貿發展新空間。

大陸國新辦10日上午舉行《共建「一帶一路」：建構人類命運共同體的重大實踐》白皮書新聞發布會。大陸國新辦發言人陳文俊說，白皮書全面介紹共建「一帶一路」倡議提出10年來的豐碩成果，約2.8萬字。

大陸國家發改委副主任叢亮表示，成果主要是以下四個面向，「硬聯通」方面，中寮鐵路、雅萬高鐵、匈塞鐵路、比雷埃夫斯港等陸續建成並投運，中歐班列、絲路海運開闢；「軟聯通」方面，大陸與共建國家持續深化規則標準等領域合作；「心連通」方面，教育、文化、體育、旅遊、考古等領域合作不斷深化；貿易投資方面，與共建國家積極發展互利共贏的貿易投資合作關係。

在經貿投資等領域上，大陸商務部副部長郭婷婷指出，2013年到2022年，共建「一帶一路」貿易合作量增質升，中國大陸與共建國家的貨物貿易累計規模達到19.1兆美元，實現年均6.4%的增速，還有雙向投資成果豐碩、專案建設穩步推進。

郭婷婷說，2013年到2022年，與共建國家的累計雙向投資超過3,800億美元，其中，中國大陸對共建國家的直接投資超過2,400億美元，並合作建造一系列的經貿合作區，截至2022年底累計投資已超過600億美元，同時，中國大陸在共建國家的承包工程年均完成營業額約1300億美元，有效改善東道主的基礎設施條件。

郭婷婷說，下一步，將重點從四個方面入手，著力推動「一帶一路」經貿合作進一步走深走實，一是建構對外開放新格局、二是提升產供鏈合作新水準、三是培育經濟成長新動能、四是開拓經貿發展新空間。

對於投資建設合作等，她說，中國大陸將繼續加強與共建國家在發展策略和市場需求等方面的對接，依照「企業主體、市場運作、政府引導、國際規則」的原則，激發各方參與共建「一帶一路」的 積極性，提升貿易投資等各領域的合作水平，促進消除貧窮、增加就業、改善民生。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月在北京舉行，目前外界傳出可能在下周，10月17日左右登場，港媒也曝光香港特首李家超赴北京的出訪規劃，為16至19日，但在這場記者會上，大陸外交部官員仍未說明具體時間。

大陸外交部國際經濟司司長李克新指出，中方將於今年10月在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，這不僅是紀念「一帶一路」倡議提出十周年最隆重的活動，也是各方共商高品質共建「一帶一路」合作的重要平台，目前已有來自130多個國家、30多個國際組織的代表確認與會。

他說，高峰論壇期間的活動包括開幕式，互聯互通、綠色發展、數位經濟三場高級別論壇，以及關於貿易暢通、民心相通、智庫交流、廉潔絲路、地方合作、海洋合作的六場專題論壇，同時還將舉辦企業家大會。 「論壇舉辦的具體時間，我們會適時發布消息」。