習近平會舒默：修昔底德陷阱非必然

中國大陸國家主席習近平昨在北京會見美國參議院多數黨領袖舒默一行。據外電和央視，習近平向舒默表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國如何相處決定人類未來，應相互尊重、協作，推動中美關係不斷改善，面對面交流不可替代，「修昔底德陷阱」（新興大國與既有大國必起衝突）並非必然。舒默稱，美方不尋求與中國發生衝突，不希望與中國脫鉤，願與中方加強對話溝通，管控兩國關係。

法新社報導，舒默在會見時對習近平說，「我們的國家將共同塑造這個世紀」，這就是為什麼美中必須負責任和尊重地處理雙方的關係。

央視報導，習近平昨在人民大會堂會見舒默率領的美參議院兩黨代表團。習近平指出，中美兩國如何相處，決定人類前途與命運。競爭對抗不符合時代潮流。中美共同利益遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機會而非挑戰。「修昔底德陷阱」並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。

他並稱，中美兩國經濟深度融合，「你中有我，我中有你」，可從對方的發展中獲益。全球疫後復甦、應對氣候變遷、解決國際和區域熱點問題，都需要中美協調和合作。

據中方發布，舒默等人表示，中國發展繁榮有利於美國人民。願同中方本著開放坦誠、相互尊重的精神加強對話溝通，負責任地管控兩國關係，推動美中關係穩定發展。美方期待與中方加強雙邊貿易投資合作，以應對氣候變遷、打擊毒品販賣、解決區域衝突等問題加強溝通合作。

中共中央外辦主任王毅昨上午會見舒默一行。王毅表示，希望舒默這次訪問，有助美方更準確、更客觀看待中國，以及更理性管控分歧；中美兩國過去無阻礙雙方發展互利合作，今日亦不應成為對抗衝突的理由。

舒默表示，美中兩個大國於貿易、科技和外交等領域確實是競爭關係，但美國不尋求衝突，亦不尋求脫鉤，希望中方為美國企業提供公平競爭環境。

舒默還就以哈衝突指出，中國外交部聲明沒有明確支持以色列，他感到失望。敦促中國與以色列人民站在一起，譴責惡毒的攻擊行為。

舒默昨還會見中共人大常委會委員長趙樂際。下一站將訪問西安。