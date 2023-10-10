陸專家：台配合美查華為 恐影響調查結果

中國大陸商務部昨宣布延長對台貿易壁壘調查期限至明年一月十二日，時間敏感引發關注。但有大陸學者認為，這與台灣方面不配合，及調查範圍較大有關，政治關聯性不大。還有大陸學者示警，台灣對協助華為的四家台資企業啟動調查，配合美國（對陸）脫鉤斷鏈，這是拿兩岸經貿關係前景「開玩笑」，可能會影響調查結果。

廈門大學台灣研究中心教授唐永紅受訪指出，從大陸官方訊息看，應仍聚焦在貿易、經濟技術層面問題，無明顯政治用意 ，大陸商務部表示「鑑於本案情況複雜」，這是由於調查涵蓋超過兩千五百個項目，確實需要時間，跟台灣選舉關聯性不大。他說，隨原先十月十二日期限將近，及台灣當局不配合，加大陸方取證難度，此時宣布延長也很合理。

至於陸方是否向台灣發出訊息，唐永紅直言，台灣對自大陸進口產品採取歧視性的貿易壁壘行為已行之有年，既有損大陸出口的利益，也有損台灣企業與民眾的利益，但台灣當局一直都不積極處理，相信若大陸不採取反制，「台當局是不會動的」，因此也談不上有什麼期望。

上海東亞研究所助理所長包承柯提到，台灣近期對協助華為的四家台資企業進行調查，又是新的問題點。華為正積極突破美國科技封鎖，可能也有台灣企業的參與，如果民進黨要以此為理由，配合美國搞脫鉤斷鏈，那麼很可能是拿兩岸經貿關係作為代價來開玩笑，需要嚴肅對待。

包承柯說，台灣長期限制大陸進口產品，這些既有問題如何平衡，加上上述的新問題，都會對調查結果造成影響。目前看，陸方採取的措施中，涉及ＥＣＦＡ對台關稅優惠的中止，可能性是存在的。