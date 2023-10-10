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台學者：陸用經貿施壓大選 延期不意外

聯合報／ 記者賴錦宏／台北報導

中國大陸商務部宣布，對台貿易壁壘調查延長三個月至明年一月十二日，即台灣總統大選投票前一天。淡江大學兩岸研究中心主任張五岳昨受訪指出，北京希望用經貿手段影響二○二四大選，延期在預期之中，調查結果也在預期之中，就看大陸未來會採取何種貿易報復。他還預計，大陸極可能在明年一月十二日前就公布結果，並宣布貿易報復措施，以達到想要的效果。

張五岳表示，大陸商務部今年四月十二日公告，決定就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。首先，調查需要對很多企業包括大量的台資企業進行調查，需要很詳細的資料，需要時間。其次，兩岸公部門也需要磋商，就有無違反相關規定進行協商，而不是單方面宣布，但是兩岸缺乏政治互信，北京此時使用經貿手段，是將貿易壁壘調查視為對台施壓手段。

張五岳指出，從台灣加入ＷＴＯ起，台灣限制大量大陸商品進口的問題就一直存在，但過去二十多年，大陸從未提出要調查，包括兩岸在談判ＥＣＦＡ，及海基會與海協會在簽署經貿相關協議時都未提出，可見台灣對大陸存在貿易壁壘並非兩岸經貿中的主要問題。

針對大陸發起調查的時機，張五岳認為，大陸此時提出貿易壁壘調查，主要還是想強調北京已牢牢掌握兩岸關係的主動權；其次是想讓台灣民眾在明年大選時，感受到兩岸經貿可能出現危機，這是台灣過去歷次選舉不曾有過的壓力。

至於大陸宣布延長調查至明年台灣總統大選前一天，張五岳直言，大陸的目的就是想要影響選舉；目前台灣大選陷於膠著，哪一組候選人最終能勝出仍無定論，因此大陸將調查延期到明年一月很正常。

大選 北京

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