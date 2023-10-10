聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸貿易壁壘調查 延至我大選前1天

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者賴錦宏陳熙文／連線報導
大陸商務部對台進行貿易壁壘調查原定後天到期，昨公告延長三個月，也就是延至明年台灣大選前一天。（中新社）
大陸商務部對台進行貿易壁壘調查原定後天到期，昨公告延長三個月，也就是延至明年台灣大選前一天。（中新社）

中國大陸今年四月宣布對台灣發起貿易壁壘調查，原定十月十二日到期，將公布調查結果和採取措施，但大陸商務部昨公告，鑑於「本案情況複雜」，決定將調查期限延長三個月，至二○二四年一月十二日，也就是明年台灣總統大選的前一天。行政院經貿辦公室昨回應，中方作為證明所謂貿易調查是出於政治動機，企圖以經濟脅迫干擾我方選舉，更是違反世界貿易組織（ＷＴＯ）規範。陸委會促北京立即停止政治操作貿易爭端。

行政院經貿辦指出，中方自四月十二日起對我啟動貿易壁壘調查，我方即強調，從未違反ＷＴＯ規範；中方對台灣指控的措施在兩岸加入ＷＴＯ時已存在，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，儘管中國農工產品對台灣有重大影響，但我方從未使用排除條款，保留諮商空間。中方無論是調查程序、分送問卷對象等均違反ＷＴＯ規範。

陸委會指出，陸方刻意捨棄ＷＴＯ機制協商，完全出於政治動機。尤其面對我明年總統大選，將調查期限延長三個月，至我大選前一天，明顯與我大選相關聯；北京應立即停止政治操作貿易爭端，不應將貿易措施政治化。

大陸商務部昨公告，根據大陸對外貿易法及商務部「對外貿易壁壘調查規則」規定，商務部今年四月十二日發布公告，決定就台灣對大陸貿易限制措施，進行貿易壁壘調查。公告稱，鑑於本案情況複雜，根據「對外貿易壁壘調查規則」第三二條規定，決定將本案的調查期限延長三個月，即本案調查期限截止日期為二○二四年一月十二日。

大陸商務部四月發布的公告稱，受貿易壁壘調查影響的台灣商品共計二四五五項，調查時程為半年，至今年十月十二日為止，不過特殊情況下可延長至二○二四年年一月十二日，也就是台灣總統大選投票前一天。

此後在八月十七日，大陸方面進一步將調查涉及產品，從立案時的二四五五項，調整至目前的二五○九項，並聲稱，大陸石化、紡織、機電設備、汽車、農產品、民生用品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。

大陸商務部發言人束珏婷當時表示，初步調查台灣對大陸貿易措施涉嫌違反「非歧視原則」和「普遍取消數量限制原則」等世貿規則。被問到大陸是否會取消兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）關稅優惠時，她回應，將結合調查結論，依相關規定研究採取相應措施。

大選 大陸商務部 北京

延伸閱讀

貿易調查延長 陸學者示警：台灣拿經貿關係開玩笑

陸委會：北京當局應立即停止政治操作貿易爭端

中國延長貿易壁壘調查至選前公布 經濟部回應了

陸對台貿易調查延至選前 學者：就是要影響台灣大選

相關新聞

習近平會舒默：修昔底德陷阱非必然

中國大陸國家主席習近平昨在北京會見美國參議院多數黨領袖舒默一行。據外電和央視，習近平向舒默表示，中美關係是世界上最重要的...

陸貿易壁壘調查 延至我大選前1天

中國大陸今年四月宣布對台灣發起貿易壁壘調查，原定十月十二日到期，將公布調查結果和採取措施，但大陸商務部昨公告，鑑於「本案...

新聞眼／陸不再讓利 逼台解除不合理限制

大陸商務部將對台貿易壁壘調查延長至明年一月十二日，屆時調查結果及大陸將採取的因應措施，無疑將衝擊既有的兩岸經貿結構。外界...

台學者：陸用經貿施壓大選 延期不意外

中國大陸商務部宣布，對台貿易壁壘調查延長三個月至明年一月十二日，即台灣總統大選投票前一天。淡江大學兩岸研究中心主任張五岳...

陸專家：台配合美查華為 恐影響調查結果

中國大陸商務部昨宣布延長對台貿易壁壘調查期限至明年一月十二日，時間敏感引發關注。但有大陸學者認為，這與台灣方面不配合，及...

仁愛礁爭議續延燒 陸外交部發5點聲明：促菲方停止挑釁

就仁愛礁主權爭議持續延燒，菲律賓軍方發言人日前抨擊北京對「西菲律賓海」毫無根據的主權聲索，大陸外交部9日晚間發表發言人「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。