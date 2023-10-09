仁愛礁爭議續延燒 陸外交部發5點聲明：促菲方停止挑釁

就仁愛礁主權爭議持續延燒，菲律賓軍方發言人日前抨擊北京對「西菲律賓海」毫無根據的主權聲索，大陸外交部9日晚間發表發言人「答記者問」，重申仁愛礁歷來就是中國大陸領土等五點聲明，敦促菲方重視中方關切，停止在海上「挑釁滋事」，並稱中方將採取必要措施，堅定維護領土主權和海洋權益。

在日前菲律賓派運補船和海警船，完成對仁愛礁擱淺登陸艦馬德雷山號的補給，中國大陸海警局則稱依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、「有效規制」的事件後，菲律賓軍方發言人7日表示，中國大陸聲稱對「西菲律賓海」擁有無可爭辯的主權是有爭議的。

對此，大陸外交部官方晚間發布答記者問，表示近來菲律賓在仁愛礁採取的一系列舉動，嚴重侵犯中國的領土主權，中方已就此多次向菲律賓提出嚴正交涉。

大陸外交部還重申五點聲明，包括仁愛礁歷來就是中國領土、仁愛礁從來不是菲律賓領土、南海仲裁案所謂裁決是非法無效的、菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」嚴重侵犯中國領土主權，和造成當前海上事態的責任完全在菲律賓方面。

大陸外交部發言人表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這是在長期歷史進程中形成並確立的，符合包括《聯合國憲章》在內的國際法，菲律賓以距離菲領土較近為由對仁愛礁主張主權，是完全沒有法律依據的。

對於登陸艦馬德雷山號，大陸外交部發言人也說，1999年5月，菲律賓派遣57號戰車登陸艦在仁愛礁非法「坐灘」。 中方當即提出嚴正交涉，要求菲方立即拖走該軍艦。 菲方一再承諾盡快拖走軍艦。 但24年過去了，菲方軍艦還在原地「擱淺」。 中方不能接受菲方一再違背承諾、侵犯中國領土主權的行徑，菲方有責任拖走「坐灘」軍艦。

大陸外交部發言人最後表示，中方再次敦促菲方重視中方關切，停止在海上挑釁滋事，停止無端攻擊抹黑，避免影響破壞南海的和平與穩定，損害本地區國家的共同利益。 中方將繼續依照國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護中國的領土主權和海洋權益。