舒默會陳吉寧 促公平對待美企

中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧七日在上海會晤美國聯邦參議院多數黨領袖舒默一行，陳吉寧表示，中美關係是世界最重要雙邊關係，健康穩定的中美關係有利於兩國，也利於世界。舒默指出，美國重視美中關係，不尋求與中國脫鉤或衝突，這次訪問用意在透過坦誠、深入、有建設性、有成效性的對話交流，增進雙方了解。

由舒默率領的美國參議院跨黨派代表團七日抵達上海，據上海市政府發布，陳吉寧會見舒默一行時，引述大陸國家主席習近平提出中美雙方應該相互尊重、和平共處、合作共贏，這是新時期中美正確相處的根本原則，強調中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，健康穩定的中美關係有利於兩國，也利於世界。

陳吉寧表示，上海市是中國大陸的經濟中心城市、改革開放前線窗口，願在推動中美兩國關係發展中積極發揮地方的作用，持續擴大經貿往來，拓展友好城市合作，不斷深化人文交流；歡迎美國企業把握中國式現代化機遇，透過上海市深耕中國市場，中方將一如既往營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力企業更好投資興業，在合作共贏中實現更大發展。

據上海市政府發布，舒默指出，美國重視美中關係，「不尋求與中國脫鉤或衝突」，這次訪問的用意在透過坦誠、深入、有建設性、有成效性的對話交流，增進雙方了解，推動解決分歧和關注的問題，促進互利合作，確保美中關係發展惠及兩國和世界。

另據法新社等外電報導，舒默與陳吉寧會面時，提到中國企業在美國芬太尼（fentanyl）藥物上癮危機中扮演的角色。舒默強調，不是（中國）政府的問題，是中國公司，他們造成現正在美國各地毒害社區的芬太尼危機愈演愈烈。

舒默雖然對陳吉寧強調，美國並不想要彼此的經濟脫鉤，但也表示，此行將提出有關北京不公平貿易行為的議題。舒默指出，中國有時候並未公平對待美國公司；美方需要對等，讓美國公司在中國的自由競爭程度，能和中國企業在這裡的程度一樣。

美國參議院代表團成員之一的共和黨籍參議員克拉波此前表示，希望能與習近平會面。但北京當局截至目前尚未確認習近平是否會接見代表團。