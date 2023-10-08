陸唱衰美科技戰 但稱國安風險未減

大陸國家安全部微信公眾號昨天發布文章稱，由美國挑起的「科技戰」已逐漸偏離其預設軌道，離其預想中的「勝利」也漸行漸遠。文章也指出，中國核心技術受制於人、國際環境打壓加劇等情形仍未徹底改變，科技領域所面臨國家安全風險依然嚴峻突出。

這篇「美國一年的加碼科技戰，贏了嗎？」文章中指出，美國去年十月七日更新「出口管理條例」，將卅一家中國實體列入「未經核實清單」，並升級對華半導體出口管制。但一年來中國實現高水準科技自立自強的趨勢已不可阻擋。

文章指出，美國為維護其科技霸權，慣用國家力量打壓他國科技企業，法國阿爾斯通、德國西門子、英國宇航系統、日本東芝都曾遭其「毒手」。面對中國科技快速崛起，美國固守「冷戰」思維，從封鎖特定企業，逐步擴展成涵蓋技術投資管控、技術交流阻斷、科技人才封鎖的立體化打壓體系，動用「長臂管轄」，拼湊「晶片聯盟」，動用間諜情報機關圍獵狙擊中國科技企業、司法濫訴中國人才，妄圖阻斷中國科技發展進程。

文章表示，面對打壓，中國科技自立自強仍邁出堅實步伐。科技創新是國家戰略博弈的主要戰場。只有把核心技術掌握在自己手中，才能真正掌握競爭和發展的主動權，才能從根本上保障國家科技安全、經濟安全、國防安全和其他安全。