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舒默率團抵上海 能否見習仍未定

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美國參議院多數黨領袖舒默（左四）和代表團成員七日抵達上海浦東國際機場，展開對陸訪問。（路透）
美國參議院多數黨領袖舒默（左四）和代表團成員七日抵達上海浦東國際機場，展開對陸訪問。（路透）

據ＣＧＴＮ（中國環球電視網）記者團官方微博，美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的跨黨派代表團七日抵達上海。陸媒表示，這是他們訪問大陸之旅的「第一站」。昨晚上海市委書記陳吉寧會見舒默等代表團成員。

此前大陸外交部四日以「答記者問」的形式發布新聞稿，表達歡迎舒默率兩黨參議員代表團訪華，希望透過此訪問增進美國國會對中國的客觀了解，促進兩國立法機構對話交流，為中美關係發展注入正面因素。

代表團成員之一的共和黨籍克拉波日前表示，「參議員們希望與大陸國家主席習近平會面」。但北京當局截至目前除了上述新聞稿，尚未進一步提供與美國會代表團有關的消息，包含習近平是否接見代表團。

舒默的助理日前表示，舒默將向中方表達美國國會對敏感議題的立場，例如侵犯少數族裔人權，和販運毒品芬太尼到美國，造成「用藥過量致死」問題。

他還透露，舒默也將提出全球競爭的有關議題，如美方認為中國在投資貿易方面不公平做法、北京在國際社會扮演的角色，以及美中雙方可能合作的事項。

美國之音指出，舒默長期以來在美國國會中主張採取「強硬對華」政策，並一再呼籲行政部門要對北京以更加堅定立場應對。他今年稍早也呼籲美國國會通過更嚴厲的法案，以回應對中國這個世界第二大經濟體的關切。

除了訪問中國大陸，兩黨六人代表團還將訪問日本、南韓等三國。根據舒默辦公室日前發布的新聞稿，參院代表團此次訪問的目的，是要推進美國在該地區的經濟和國家安全利益，並且與中日韓三國領導人、商界代表以及在三國經商的美國公司主管舉行會晤。

舒默助理說，舒默將力爭「平等互惠」，替美國勞工與企業爭取和中國公平競爭的條件，同時為了國家安全，設法維持美國在尖端科技領域的領先地位。

代表團由民主黨領袖舒默，與共和黨克拉波共同率領，隨行其他參議員包括共和黨卡西迪、甘迺迪，以及民主黨哈桑、奧索夫。代表團搭乘美國政府專機。

美國 北京

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