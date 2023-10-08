兩岸觀策／「人武部」現身國企 陸將迎政經巨變？

上海國資委旗下的城投集團最近成立由解放軍上海警備區直接管理的「人民武裝部」（簡稱人武部），引起高度關注。媒體披露，今年以來已有至少廿三間國企成立人武部，除上海外，還遍及湖北武漢、廣東惠州和內蒙等地。此外，中共總書記習近平日前在浙江視察，提及標榜「群眾維穩」作用的「楓橋經驗」，強調要把問題「化解在萌芽狀態」，引發中國大陸或將迎來政經巨變的猜疑。

一九四九年中共建政後，為統一領導和管理民兵工作，自隔年六月起，從中央軍委至地方區政府，紛設立人武部，後一度改稱兵役局，至一九五八年恢復人武部名稱。一九八六年，縣、鄉等人武部大多改歸地方建制，至一九九六年四月，中共中央將地方建制的人武部收歸軍隊管理。

據公開資料，在戰爭時期，人武部領導和組織群眾參加游擊戰，配合和支援主力部隊作戰，鞏固和擴大根據地。在承平時期，則為推動民兵、預備役建設等兵役工作，密切軍隊與地方關係，完成戰備和治安任務等。

如今人武部從地方和高校延伸至國企，根據上海城投集團網站及港媒報導，城投集團九月廿八日舉行人武部成立大會，上海警備區司令劉傑（少將）、政委胡世軍（少將）等警備區主要官員均出席大會，為人武部揭牌。

劉傑在會上強調，要深刻理解掌握「黨管武裝工作的政治屬性和時代特性」。上海城投集團黨委書記、董事長蔣曙表示，將堅持「黨管武裝不動搖」，大力推進規範化國企人武部建設。

廿三國企設立 維穩「新抓手」？

除了上海城投集團，廣東惠州市水務集團、交通投資集團、城市建設投資集團等國企，近期也相繼成立人武部。此外，根據湖北武漢農業集團官網，今年初以來，武漢九間國企成立了人武部。

此前，內蒙蒙牛集團也成立了人武部。香港01引述知情人士說，今年已有廿三間國企成立人武部。報導形容，人武部具有濃厚的後備戰時動員性質。中共當局廣泛在重點國企設立人武部，引發猜測。

部分網友認為，由於國企人武部由共軍在各地警備區直接管理，除了後備動員作用，還有在經濟低迷之際，為防範群眾抗爭預做準備。人武部成為國企維穩「新抓手」（指突破口或切入點）。

除了人武部在國企現身，同樣引起關注的還有習近平日前藉出席杭州亞運開幕之際赴浙江視察。

重提楓橋經驗 社會管控再收緊

據新華社，今年是毛澤東批示學習推廣「楓橋經驗」六十周年，習近平九月廿日前往諸暨市楓橋鎮，參觀了楓橋經驗陳列館。

報導稱，二十世紀六○年代初，楓橋鎮幹部群眾創造了「發動和依靠群眾，堅持矛盾不上交，就地解決，實現捕人少、治安好」的基層社會治理經驗。

習近平就此強調，要堅持好、發展好新時代「楓橋經驗」，「把問題解決在基層、化解在萌芽狀態」。

中共中央機關報人民日報曾就「楓橋經驗」報導稱，楓橋經驗的內涵更加豐富，從維護治安，如今拓展到防範化解經濟、政治、文化、社會、生態等各領域安全風險，成為社會治理的重要法寶。

習近平高舉毛批示學習的「楓橋經驗」，訴諸群眾力量參與維穩，再到各地國企成立人武部，透過軍方的手強化內部控制。中共強力收緊社會管控，留給外界想像的，是一幅怎樣的未來圖景？