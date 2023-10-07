支援俄軍事工業 美商務部將42家陸企列實體清單

美國商務部近日將42家大陸企業列入出口管制清單，因為這些企業將美國原產科技提供給俄羅斯軍事國防部門，而俄羅斯將之用在俄烏戰爭的飛彈和無人機系統。

路透報導，除了42家陸企，芬蘭、德國、印度、土耳其、阿拉伯聯合大公國和英國等7個實體也被列入清單。

報導指出，華府將企業列入實體清單，表示它們已被美國視為對國家安全或外交政策的威脅。供應商未來須先獲得許可證，方能將貨物販運給這些企業，但許可通常難以取得。

美國商務部表示，這些企業為俄羅斯軍事和國防工業提供支援，供應原產於美國的積體電路，其中部分被俄羅斯用於以烏克蘭人民為目標發射的飛彈和無人機精確導引系統中的微電子系統。

美國商務部負責出口執法事務的助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）表示，增列實體清單表明，如果將美國原產科技提供給俄羅斯國防產業，美方將會發現並將採取行動。

大陸官方目前尚未針對此事發布回應。大陸鷹派官媒「環球網」則批評，這是美方「又一打壓行為」。

美國上一次宣布將大陸實體列入出口管制清單是在9月底。大陸商務部發言人27日曾回應，美方以所謂「涉軍、涉伊、涉俄」等為由，將部分中國實體列入出口管制「實體清單」實施制裁，中方對此堅決反對。

該發言人批評，美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，動用國家力量打擊他國企業和個人，是典型的「經濟脅迫」和「單邊主義霸凌行徑」。美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業和個人的無理打壓。中方將堅決維護中國企業和個人的合法權益。