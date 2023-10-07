李強將赴杭州 會晤多國領導人

杭州亞運接近尾聲，大陸外交部昨發布，大陸國務院總理李強將於八日出席閉幕式，並舉行系列外事活動。此前，大陸國家主席習近平曾於亞運開幕前，會見來華出席的敘利亞、科威特、柬埔寨、尼泊爾、東帝汶、南韓等多國領導人，強化「一中原則」和地緣政治影響力。

大陸外交部發言人汪文斌昨天宣布，李強將於八日出席杭州第十九屆亞洲運動會閉幕式，並為來華出席閉幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

值得注意的是，在大陸疫後經濟復甦不如預期的背景下，杭州亞組委市場發展部副部長杜夢菲表示，截至五日，杭州亞運會、亞殘運會的市場開發全業務總收入人民幣五十三點一六億元（約合新台幣二三七億元），贊助收入和贊助商規模均為歷屆亞運會最高。杜夢菲表示，本屆亞運會共徵集一一八個類別一七六家企業，贊助人民幣四十四點一七八億元，占本屆亞運會市場開發總收入的百分之八十三點一。

浙江省統計局先前發布資訊，自二○一五年杭州獲得亞運會主辦權後，其後五年累計完成城市軌道運輸、蕭山國際機場三期、亞運場館等基建投資達人民幣二二四八億元，其中，亞運會比賽、訓練及住宿場館的直接投資為人民幣一○一點九億元。