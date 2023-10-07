聽新聞
test
0:00 / 0:00

李強將赴杭州 會晤多國領導人

聯合報／ 特派記者陳政錄／綜合報導
大陸外交部宣布，國務總理李強將出席8日的杭州亞運閉幕式。香港中通社
大陸外交部宣布，國務總理李強將出席8日的杭州亞運閉幕式。香港中通社

杭州亞運接近尾聲，大陸外交部昨發布，大陸國務院總理李強將於八日出席閉幕式，並舉行系列外事活動。此前，大陸國家主席習近平曾於亞運開幕前，會見來華出席的敘利亞、科威特、柬埔寨、尼泊爾、東帝汶、南韓等多國領導人，強化「一中原則」和地緣政治影響力。

大陸外交部發言人汪文斌昨天宣布，李強將於八日出席杭州第十九屆亞洲運動會閉幕式，並為來華出席閉幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

值得注意的是，在大陸疫後經濟復甦不如預期的背景下，杭州亞組委市場發展部副部長杜夢菲表示，截至五日，杭州亞運會、亞殘運會的市場開發全業務總收入人民幣五十三點一六億元（約合新台幣二三七億元），贊助收入和贊助商規模均為歷屆亞運會最高。杜夢菲表示，本屆亞運會共徵集一一八個類別一七六家企業，贊助人民幣四十四點一七八億元，占本屆亞運會市場開發總收入的百分之八十三點一。

浙江省統計局先前發布資訊，自二○一五年杭州獲得亞運會主辦權後，其後五年累計完成城市軌道運輸、蕭山國際機場三期、亞運場館等基建投資達人民幣二二四八億元，其中，亞運會比賽、訓練及住宿場館的直接投資為人民幣一○一點九億元。

人民幣 新台幣

延伸閱讀

德媒：中國經濟政策或許開始重返實用主義

2歲時被拐 36歲川男中秋前夕終於與父母團圓

大馬首相安華訪中：持續開放溝通 確保南海和平

李強見拜登官媒全噤聲 法媒：親信怎能與主子爭鋒

相關新聞

習近平擬訪河內 與美爭越南影響力

美國總統拜登九月訪問越南河內，提升兩國外交關係後，路透六日引述消息人士報導稱，越南和中國官員正在為習近平可能於十月底或十一...

李強將赴杭州 會晤多國領導人

杭州亞運接近尾聲，大陸外交部昨發布，大陸國務院總理李強將於八日出席閉幕式，並舉行系列外事活動。此前，大陸國家主席習近平曾...

宣示西沙主權 共軍種巨幅黨旗、國旗

大陸掌控南海島礁動作頻頻，共軍駐西沙群島中建島的部隊，最近在島上種植出海馬草並拼出巨幅「黨旗」與「國旗」，宣示主權意味濃...

香江風情／香港人的黑眼圈

中國大陸長假期，香港地上一景就是看遊客，網上一景則是大陸遊客對香港的讚美或譏諷，其中一位男客的言論，引動港人激動地網上駁...

大陸猴痘新增已逾500例 陸委會籲赴陸「做好預防措施」

猴痘傳入大陸後，藉由性行為等主要傳播媒介，病例數量漸增，陸委會則提醒民眾，8月大陸已新增超過500例猴痘病例，赴陸旅遊應...

日中經濟密切 何思慎：「台灣有事」不挺「台獨」

前日本首相安倍晉三曾因「台灣有事、日本有事」，在亞洲地區引發爭論。輔仁大學日文系特聘教授、日本暨東亞研究中心主任何思慎6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。