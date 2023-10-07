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香江風情／香港人的黑眼圈

聯合報／ 香港特派員李春

中國大陸長假期，香港地上一景就是看遊客，網上一景則是大陸遊客對香港的讚美或譏諷，其中一位男客的言論，引動港人激動地網上駁火，因為他說的不只是香港不好，而是香港人有問題。

這位男客說香港不好，主要是說香港「破破爛爛」之類，但說港人不好，就有獨到見解了，如說「香港街上幾乎人人都有黑眼圈，但都油頭粉面，帶著厚厚的精妝」，引起很多港人憤起反擊，其中說港女妝容精緻，世有公評，只是那陸男不懂所謂黑眼圈，其實是二○二三年眼妝新潮之「輕煙燻妝」。

走在香港街頭，還真看不到香港「人人都有黑眼圈」的景象，不過香港人不夠睡是事實，廣東話叫做「唔夠瞓」，剛剛有機構公布調查結果，說香港近八成受訪者自覺不夠睡眠，近半人平均睡眠六小時或以下；逾四成半隔日現睡眠問題，六成四人不知道睡眠不足會引致短壽風險。

做這調查的是香港電子生活資訊媒體「ESDlife 生活易」，引起香港人關注的，倒不是那些香港人普遍睡眠不夠數據，而是其引用研究來說，香港人不夠睡帶來諸多問題，輕點只是注意力不足、頭痛頭暈、有情緒問題等等，更可怕的是香港男女因之而疾病增多，死亡風險高出了二成以上。

相關的調查，不是因那些陸客對港人面容之議而來，而是因為每年10月10日還是「世界精神衛生日」，保健品商加拿大楓之寶委託「ESDlife 生活易」，九月在香港進行「港人睡眠習慣調查」，說是為了解港人精神及心理健康狀態，目的還是品牌效應和商機。

研究港人睡眠習慣及睡眠不足問題，提升社會對睡眠健康的關注是好事，但說香港人睡眠不足而短壽，與指斥香港滿街黑眼圈一樣不符事實。香港人睡眠不足是長期的事，香港人長壽的事實，也沒有改變。

據聯合國開發計畫署的統計數據，二○一九年香港人均預期壽命八十四點九歲，無論男性或是女性，都名列世界第一，自二○一三年起已連續七年蟬聯全球最長壽的地區。

香港政府統計處八月發表最新人口推算數字，估計香港在二○四六年人口將會增至八百一十九萬。人均壽命方面，估計將由現年的男八十三點一八歲、女八十八點七五歲，延長至廿三年後的男八十六點四五歲、女九十一點八五歲。看來港人不夠睡，不算事。

香港

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