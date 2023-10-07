習近平擬訪河內 與美爭越南影響力

美國總統拜登九月訪問越南河內，提升兩國外交關係後，路透六日引述消息人士報導稱，越南和中國官員正在為習近平可能於十月底或十一月初訪問河內做準備。報導指出，這次訪問凸顯了東南亞製造業中心日益增長的戰略重要性，中美正在競逐在越南的影響力。

報導引述四名消息人士的說法，稱中越正在擬定一份聯合聲明，預計在訪問期間發布。據指出，雙方正在討論「命運共同體」的說法，這是習近平慣常使用的詞語，但越南官員對於添加這個詞持謹慎態度。消息人士補充，若聯合聲明相關文本取得足夠進展，大陸外交部長王毅預計將於十月中旬訪問河內，協助敲定聯合聲明。

習近平這次的出訪，可以視為中美競逐在越南的影響力。此前九月美國總統拜登訪問河內時，宣布美越升級為「全面戰略夥伴關係」，兩國並就半導體與關鍵礦物簽訂協議。

但越南政府數據顯示，今年前九個月中國承諾在越南投資近卅億美元，是美國同期的六倍，僅次於新加坡。

報導指出，越南現被認為對中美兩個超級大國越來越重要，因為它擴大了在全球供應鏈中的作用，從大陸進口工業零件並組裝，然後將成品出口到美國或歐洲。

雖然出訪與否仍未定，中越官員正積極安排訪問事宜。據稱，大陸已派出一個團隊前往河內，為習近平代表團安排住宿，消息人士透露，團隊一直在尋找預訂越南首都飯店八百間客房，路透指出，這一數字與國事訪問相符。

近年中越互動頻繁，今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年，新華社報導，越共總書記阮富仲去年十月底訪問北京時表示，越南堅定奉行一個中國政策，堅決反對任何形式的台獨分裂活動，不同台灣發展任何官方關係。越方不容許任何國家在越南建立軍事基地，不參加任何軍事聯盟，不使用武力對付任何國家，不聯合一國反對另一國。

今年六月廿七日，越南總理范明政訪問北京時也表示，將繼續積極參與共建一帶一路，深化各領域合作。越方反對將經濟問題政治化，願同中方密切協作，防範及應對各種風險挑戰，不讓任何勢力離間越中關係，構建命運與共的越中全面戰略合作夥伴關係。