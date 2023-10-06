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日中經濟密切 何思慎：「台灣有事」不挺「台獨」

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
台灣大學政治學系教授張登及（左起）、政大東亞所名譽教授邱坤玄、輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎。記者林宸誼／攝影
台灣大學政治學系教授張登及（左起）、政大東亞所名譽教授邱坤玄、輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎。記者林宸誼／攝影

日本首相安倍晉三曾因「台灣有事、日本有事」，在亞洲地區引發爭論。輔仁大學日文系特聘教授、日本暨東亞研究中心主任何思慎6日表示，日中經濟密切，日本也高度關注台海情勢，憂心「台灣有事」，但並非代表日本會挺「台獨」。

何思慎在「台海地緣戰略下的兩岸與國際關係」學術研討會指出，前日本參議員、民間智庫PHP研究所理事長江口克彥認為，不應該對「台灣關係法」抱持過高期望，因為這僅是美國的國內法，而非國際條約，無論短期、長期「努力維持台海的現狀，都是對日本最好的選擇」。

何思慎提到，日本首相岸田文雄2022年10月17日於參議院答詢時就指出，台海的和平穩定極為重要，盼透過對話和平解決該問題，此為日本一貫立場。

因此何思慎認為，在日本的對「中」外交中，不存在支持「台獨」與否的問題，「抗中」也不是岸田外交的選項。

岸田任命保守立場鮮明的高市早苗出任經濟安保大臣時，就要求莫在「經濟安全保障推進法」草案中直接點名大陸，避免造成日「中」間不必要的爭端。

由此可見岸田想保留日「中」關係之政策迴旋空間，靈活應對「中」間的矛 盾。

台灣大學政治學系教授張登及認為，20多年以來日中一直存在著互不信任，並且蔓延到雙方的官方。尤其從2010年以來，大陸先後超越英國、德國，然後日本，就使得中日關係不可能再回到過去。甚至連民間的友好也不可能再回到從前。

日本 台海

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