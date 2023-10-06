將參與峰會 普亭：「一帶一路」倡議具廣闊發展前景

據大陸新華社上午報導，俄羅斯總統普亭5日在俄羅斯南部城市索契表示，「一帶一路」倡議具有廣闊發展前景。

報導稱，普亭當天在索契出席了俄智庫瓦爾代國際辯論社年會。他回答新華社記者提問時說，中國經濟維持成長，中國仍是世界經濟的重要引擎之一。「一帶一路」倡議具有廣大發展前景，俄中兩國正推動落實歐亞經濟聯盟與「一帶一路」倡議對接合作。

中國大陸將在這個月舉辦第三屆一帶一路峰會，雖未宣布具體日期，但日前塞爾維亞宣稱其總統武契奇將於15、16兩天率領由12名閣員組成的大型代表團訪華，並參加這場峰會，讓峰會日期一併曝光。而俄羅期方面早已宣布普亭將會親自參與這次峰會。

報導稱，普亭強調，俄中兩國合作如今仍是穩定國際局勢非常重要的因素之一。俄中雙方不會建立任何小集團，而是對自己周邊發生的事被迫做出反應。

此外，普亭在回答嘉賓提問時也表示，俄中兩國正在合作興建公路和鐵路，在工業生產領域也正在進行務實合作，在雙邊貿易上雙方發揮互補作用。

報導說，瓦爾代國際辯論社成立於2004年9月，每年舉辦年會，是世界各國政治家、學者交流互動的重要平台。今年的年會於10月2日至5日舉行，主題為「公平的多極化：如何確保所有人的安全與發展」，來自42個國家和地區的約140名代表出席。