菲船再入仁愛礁 陸：有效規制

繼上月菲方拆除中方南海浮動屏障風波後，中國大陸與菲律賓在南海的主權申索再生事端。對於菲律賓四日派運補船和海警船，完成對擱淺登陸艦馬德雷山號的補給，中國海警局四日深夜表示，中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、「有效規制」，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。

據中國海警局發布訊息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，十月四日，菲兩艘運補船和兩艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。 中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。

他強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動。

在此之前，據「西菲律賓海國家特遣部隊」聲明表示，此次是根據菲律賓總統小馬可仕指示，且「儘管大量中國海警和民兵船隻試圖攔截、騷擾和干擾」，但兩艘補給船仍在海警船隻護航下，成功到達目的地，完成例行補給。菲律賓方面稱，對「馬德雷山號」的補給任務和維護，符合其國內法和國際法的常規行動的一部分。

中國大陸和菲律賓長期在南海存在主權爭議，近月仁愛暗沙（陸稱仁愛礁、菲稱阿雲金淺灘）、民主礁（陸稱黃岩島）成為雙方角力焦點。其中，菲律賓登陸艦馬德雷山號一九九九年擱淺在仁愛暗沙，並因此派兵、定期運送補給主張控制權，八月時，中國海警以水砲阻攔菲律賓趁物資補給時夾帶違規建材，菲方提出抗議，後菲律賓九月譴責中國在黃岩島設置浮動屏障，並聲稱透過特別行動拆除。

值得注意的是，在先前中國外交部對菲方行動，說出「勿挑釁滋事」重話後，此次海警局稱，對菲船隻「有效規制」也受到關注，有陸媒引述分析稱，這代表有關單位已對此狀況做出充份預估和判斷，準備一系列的處理手段，也彰顯中國對南海的管控已上升到高層次。