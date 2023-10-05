大陸外長王毅籲：攜手打造「環喜馬拉雅互聯互通網路」

大陸外長王毅5日在西藏林芝出席環喜馬拉雅國際合作論壇開幕式時表示，建議各方要加強互聯互通，攜手打造更為便捷的「環喜馬拉雅互聯互通網路」。他也強調，事實將證明，一些西方勢力出於意識形態偏見編造的涉藏謊言完全站不住腳，將在事實面前不攻自破。

據大陸外交部官網消息，王毅在第三屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇開幕式上，呼籲建立「環喜馬拉雅互聯互通網路」，他也在集體會見外國嘉賓時指出，歡迎各國朋友來藏親眼見證西藏經濟社會發展的巨大成就、各族人民的幸福生活、藏文化得到完美傳承保護的真實情況。「事實將證明，一些西方勢力出於意識形態偏見編造的涉藏謊言完全站不住腳，將在事實面前不攻自破」。

官方消息指，本屆論壇10月4日至6日在西藏林芝舉行，由西藏自治區政府和大陸外交部共同主辦，有40多個國家、地區和國際組織的代表出席。

王毅還在論壇期間會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基，他強調，大陸將一如既往支持阿富汗包容建政、溫和施政、睦鄰友好、堅決打恐，願繼續通過阿鄰國協調合作機制等管道，幫助阿方發展同鄰國關係，更好融入地區經濟合作。也表示希望阿方繼續採取有效措施堅決打擊恐怖主義，徹底清除踞阿「東伊運」恐怖勢力。

另據俄羅斯衛星通訊社消息，王毅在開幕式上的致詞還提及，「我們要堅持互尊互信，共同維護地區團結互信。相互尊重主權和領土完整，互不干涉內政，在涉及彼此核心利益的問題上相互支援，堅持通過對話協商解決分歧，攜手打造環喜馬拉雅和衷共濟的大家庭」。

公開資料顯示，環喜馬拉雅山國際合作論壇創立於2018年，並於2019年舉辦第二屆，在疫情後時隔4年又舉辦第三屆，此次出席的外國政要除了穆塔基之外，還有巴基斯坦外長吉拉尼、尼泊爾聯邦院副主席阿亞爾以及蒙古副總理阿瑪爾賽汗。

據中共官媒中國西藏網近日刊出的評論文章，要求積極主動發揮西藏在跨喜馬拉雅互聯互通立體網路中的作用，加快與南亞國家基礎設施互聯互通的步伐，進一步夯實與南亞國家的國際經濟合作基礎，開拓面向南亞的新型市場，助力「一帶一路」倡議在南亞地區走深走實，「進一步提升西藏在國家發展戰略和對外開放大局中的地位和作用」。