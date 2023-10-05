傳王毅將訪美 為拜習會鋪路

美國「外交政策」雜誌三日報導，據美方多位知情外交官消息，中國大陸外長王毅將在十月稍晚訪問華盛頓，為大陸國家主席習近平與美國總統拜登十一月在亞太經合會（ＡＰＥＣ）的「拜習會」鋪路。

報導說，三名知情的美國和東亞外交官表示，王毅預計本月稍晚訪問華府，以處理日益「冰凍」的中美關係，並為拜登與習近平之間備受期待、但仍未安排的會晤鋪路。

報導指出，美國官員預計習近平十一月將前往舊金山參加ＡＰＥＣ峰會，並與拜登會面。

過去幾個月，美國國務卿布林肯、財政部長葉倫和商務部長雷蒙多等高層官員相繼訪問北京，王毅本次訪問若得到確認，將是穩定兩國關係並制定拜習會議程的最新努力。

文章表示，如果王毅本月訪美，將是「樹上落下的第一個果實」。

布林肯九月表示，與中國面對面，是處理分歧、探索潛在合作的最佳方式，「世界期望我們負責任管理我們的關係，美國致力做到這一點」。

與此同時，美國財政部當地時間三日指控全球廿八個實體和個人涉嫌全球毒品貿易，並對其實施制裁，其中包含大陸十二家實體和十三名個人，劍指非法販運芬太尼（Fentanyl）的中國大型網絡。

芬太尼是美國面臨最致命的毒品威脅，只要兩毫克的劑量就足以讓一個成年人死亡。美司法部指出，芬太尼是十八至四十九歲美國人死亡的主因，同時，芬太尼的氾濫加劇了美國人因藥物過量致死，去年有超過十萬人因此喪命。