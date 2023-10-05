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中共中央港澳辦 擴編重組將掛牌

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

中共「黨和國家機構改革方案」中備受關注的「中央港澳辦」組建工作再傳新進度，除原有的大陸國務院港澳辦轄下「司」改成「局」之外，可能還會增加局的數量，也將完成重組，料將正式掛牌。

港媒星島日報昨日報導，近期亮相的「中央港澳辦一局負責人」，顯示中共港澳辦改革方案已獲中共中央批准，組建工作已近尾聲，內設機構配置完成，一些人事也已敲定，預料將正式掛牌。

報導提到，原國務院港澳辦設九個司，未來除「司」改成「局」，至少會增加一個局，成為十個局。因應港澳新形勢重組，原來的九司會被「打散」，職能和名稱都會有很大不同。

據大陸國務院港澳辦官網，目前下轄機構分別是秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司、宣傳司、安全事務司、機關黨委（人事司）等九個司，另有港澳研究所、機關服務中心。而宣傳司、安全事務司是兩年前增設。

此前中共中央港澳工作辦公室已於七月十一日召開會議，揭露港澳辦高層布局，包含主任夏寶龍、副主任周霽（正部長級）、鄭雁雄（香港中聯辦主任）、鄭新聰（澳門中聯辦主任）、楊萬明、王靈桂，中央紀委國家監委駐中央港澳工作辦公室紀檢監察組組長施克輝、中央港澳工作辦公室室務會成員向斌。

而在杭州亞運亮相的邰凡是「中央港澳辦一局負責人（副局長）」，此外據「金灣統戰」微信公眾號消息，大陸國務院港澳辦交流司司長吳煒近日也以「中央港澳辦三局主要負責人」身分在廣東珠海金灣區調研。

中共治港政策持續出現細微變化。如，九月十六日香港警察學院舉行學員結業會操，係由中聯辦主任鄭雁雄擔任檢閱官，為香港回歸後首次由中聯辦主任擔任警察結業會操檢閱官。

主任 中共

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