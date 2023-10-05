國安局：李尚福涉貪 牽動裝備後勤首長

對於遭免職的大陸外交部前部長秦剛、已一個多月未出現在公開場合的國防部長李尚福，國安局長蔡明彥昨天表示，兩人基本上涉及違紀案件，正在接受調查。

蔡明彥昨受邀列席立法院外交及國防委員會，民進黨立委蔡適應追問國安局對秦剛、李尚福處遇的研判。秦剛部分，蔡明彥表示是個人緋聞問題，至於是否涉及洩密，國安局了解中共正在釐清調查。

立委追問，國安局駐美特派員對秦駐美發生的緋聞是否先知快報？蔡明彥說，駐外站組關切的主要是中共在當地活動狀況。曾收到外站組各類資訊，部分訊源無法在公開場合說明，透露恐涉及布建。

至於李尚福，蔡明彥說他八月底就沒有公開活動至今，也涉及違紀事件，指向貪腐問題，因中共調查日期拉回二○一七年十月，是李尚福在擔任裝備部門首長期間。

蔡明彥說，火箭軍是中共科技軍種，投注資源非常多，若內部出現貪腐問題，將影響建軍發展；國安局所知，中共領導人對此事非常重視，中共正調查二○一七年以來的狀況，今年八月才展開調查。

蔡明彥表示，調查過程不僅牽動李尚福本人，被牽動者還包括裝備後勤系統各個首長。

立委追問，相關調查有無可能致令共軍對台海情勢作出影響安全局勢的誤判？甚至出兵？蔡明彥說，這種可能性是存在的，不能排除，但中共若要透過外部事件來轉移內部焦點，操作要非常小心，否則將陷入內外交迫。但國安局目前並未監控到共軍特意透過對外情況緊張的塑造來轉移焦點的行為，國安局將持續密切關注。