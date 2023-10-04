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海濱事務委員會推「先駁通再優化」 3年共開放31個海濱用地

香港01／ 鄧宇詩
九龍東區各界聯會會長李誌峰在研討會上指，交通不便是觀塘海濱唯一一個弱點。（香港01提供／鄧宇詩攝）
九龍東區各界聯會會長李誌峰在研討會上指，交通不便是觀塘海濱唯一一個弱點。（香港01提供／鄧宇詩攝）

一連幾日國慶假期在灣仔、西環及觀塘海濱試行舉辦的夜市已暫告一段落，市民反應熱烈。為更好地善用觀塘海濱，工聯會旅遊聯業委員會、九龍東各區聯會、鄧家彪立法會議員辦事處聯合舉辦「善用觀塘海濱 創造香港價值」研討會。海濱事務委員會主席吳永順在研討會上表示，2020年10月至今已開放31個海濱場地，現時採用「先駁通，再優化」機制，期望於短期內開放更多海濱用地予公眾。

先駁通後優化3年共開放31個海濱用地 最快較預期早3年

工聯會旅遊聯業委員會、九龍東各區聯會、鄧家彪立法會議員辦事處聯合舉辦「善用觀塘海濱 創造香港價值」研討會，邀請各界持份者對觀塘海濱未來發展提出意見。海濱事務委員會主席吳永順在研討會上表示，2020年10月至今已開放31個海濱場地。他指，海濱以較為開放的方式管理，並非以《遊樂場地規例》管理，有助海濱發展更多元化。他又指，最近開始邀請各界人士對海濱發展給予意見，他舉例，7月舉辦的「樂聚維港嘉年華」，在興建灣仔維多利亞港海濱時，完全沒想到可以用作水上音樂活動，多得不同人士給予建議，令海濱的可能性增加。

吳永順表示，現時採用「先駁通，再優化」方式，在短時期內開放海濱空間予公眾，再優化內裏設計。他指，以往開放海濱前會經多次諮詢，現時會先開放海濱側邊位，讓市民「一路喺個場玩，一路諗做咩。」使用此方式令卑路乍灣海濱長廊比預期提早1.5年開放，東岸公園主題區更是比預期提早3年開放。未來，九龍東將會有多個海濱落成，如茶果嶺海濱公園及鯉魚門海濱長廊，將繼續聆聽市民意見，以善用海濱地區。

九龍東區各界聯會會長李誌峰在研討會上指，交通不便是觀塘海濱唯一一個弱點。他指，現時只有一輛巴士可以直達觀塘海濱，建議增加到達觀塘海濱的巴士。此外，他建議在觀塘站或牛頭角站興建行人天橋直達海濱，令市民可以更方便的方式到達海濱。他又提到，觀塘海濱鄰近啟德郵輪碼頭，若交通變得得便利，可以吸引來港旅客到觀塘海濱。他建議，善用水上的士，令旅客下船後可直達觀塘海濱。

立法會議員鄧家彪表示，2025年全運會將由廣東、香港特區及澳門特區三地聯合承辦，屆時啟德體育園已啟用，可以吸引看完比賽的4至5萬觀眾到觀塘海濱。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 觀塘 國慶

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