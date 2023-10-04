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港媒：香港建制派人士被指示「不要到台灣觀選」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2021年香港立法會選舉，90個議席中，89席由親北京的建制派奪得。（BBC）
2021年香港立法會選舉，90個議席中，89席由親北京的建制派奪得。（BBC）

2024中華民國總統大選即將於明年1月舉行，以往香港會有政界人士到台灣觀摩選舉，但據稱有香港建制派人士已收到「提示」，被要求不要到台灣觀選。

據香港《星島日報》報導，過去每逢台灣舉行總統大選或九合一地方選舉，香港不少政界人士會到台灣觀摩選舉操作，如到訪造勢大會現場、拜訪政黨競選總部等。

例如，香港建制派政黨民建聯2014年曾到台灣觀察「九合一」選舉，並探訪國民黨候選人，這類交流在2020年達到頂峰。不過，2020年《港版國安法》實行後，除了民主派「名存實亡」，建制派人士也因政治敏感避免到台灣觀選或旅行。

此外，香港區議會選舉將於今年12月舉行，距離台灣大選只有一個月。有港區人大代表透露，近日收到提示，要求不要前往台灣，雖然沒有說明原因，但可能與時機敏感有關。

也有身兼港區人代的區議員透露，自己沒有收到有關指示，但同僚之間有討論，儘量避免前往美國或台灣等地。

另外，曾赴台觀選的香港建制派人士說，其實近幾年台灣官方也不再歡迎香港建制人士赴台，連簽證都不會發。即使他們願意赴台觀選，也難以再舉辦類似活動。

香港 大選 2024總統選舉 2024立委選舉

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