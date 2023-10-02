陸駐港國安署長發文強調 打擊一切危害國安活動

大陸中央駐港維護國家安全公署署長董經緯10月1日首次在官網刊文，強調要深入實施《港版國安法》，堅決依法打擊一切危害國家安全的行為和活動，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

據中國中央駐港維護國家安全公署官網消息，董經緯在署長寄語中寫道，香港當前正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，保持香港長期繁榮穩定仍面臨一系列風險挑戰。駐港國家安全公署將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，與香港特別行政區維護國家安全委員會和有關部門一道，深入實施《港版國安法》，堅決依法打擊一切危害國家安全的行為和活動，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

據香港《明報》報導，對比前任國安公署署長鄭雁雄任職期間的寄語，董經緯這次歡迎辭約470多字，較鄭雁雄約1,200字的寄語短。董經緯寄語用字也較鄭雁雄的歡迎辭少色彩；例如鄭雁雄解釋國安公署必須堅持鬥爭、開設官網是在網絡空間發聲，董經緯則傾向在原則上表述公署定位。

翻查資料，《港版國安法》2021年實施一周0年和今年1月，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍在港澳研究會研討會上，曾提及深入實施《港版國安法》；2021年他曾呼籲人人自覺遵守及捍衛《港版國安法》。

大陸國務院今年7月任命國家安全部副部長董經緯為中共中央駐港維護國家安全公署署長。

公開資料顯示，今年60歲的董經緯2006年起擔任河北省國家安全廳廳長，後任大陸國家安全部政治部主任，2018年4月起任國家安全部副部長，分管港澳工作。大陸人社部今年7月18日通報，董經緯上述任命。