菲防長控霸凌小國 陸：專業克制

中國大陸與菲律賓南海主權爭議未歇，兩國近期再因黃岩島周邊浮動屏障起爭議。菲律賓國防部長鐵歐多洛近日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，中國對待較小國家的行徑有如校園霸凌，他相信中國在控制「整片南海」之前不會罷手，菲律賓和全世界都必須抵制北京的擴張。

鐵歐多洛批評，中國不只是偷午餐費，更是偷了整個便當袋、椅子，甚至入學資格。

鐵歐多洛認為，北京當局在控制「整片南海」之前不會罷手，如果不阻止，中國將一步步蠶食菲律賓的主權及領土，他更稱，菲律賓別無選擇，唯有挺身對抗，也強調菲律賓在二百海里的專屬經濟區內拒不退讓，「我們正為了菲律賓漁民、資源及國家存亡而戰」。

報導指出，鐵歐多洛自六月上任以來，多次強調南海若發生事情，會造成全球影響。他進一步指出，這將堵塞全世界最重要的供應鏈水道之一，將堵塞國際貿易，並將使世界經濟，特別是供應鏈都會受到衝擊，「全世界（屆時）都會做出反應」。

鐵歐多洛更警告，如果中國封鎖南海，下一個目標可能是馬六甲海峽，繼而是印度洋，因此菲律賓及其他國家必須挺身對抗中國在南海的領土擴張。他強調，區域內其他較小國家，亦可能成為霸凌受害者。

對於菲國抗議，大陸外交部發言人汪文斌九月廿五日回應，黃岩島為中國固有領土，擁有無可爭辯的主權，海警依法採取必要措施，對菲律賓方船隻攔阻驅離，「有關操作專業克制」。

另騰訊新聞引述大陸軍事專家稱，黃岩島、仁愛礁在內的南海水域早在民國時期就畫為十一段線內的中國主權範圍，且被國際所承認，上世紀七十年代起，菲律賓等國趁中國國力薄弱之際侵占原本屬於中國的諸島，現在中國只是在維護自己的主權。