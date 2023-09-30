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習近平：推動中國式現代化須守正創新、活而不亂

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共中央總書記習近平在最新一期《求是》雜誌中撰文指出，推動中國式現代化須守正創新、活而不亂。（新華社）
中共中央總書記習近平在最新一期《求是》雜誌中撰文指出，推動中國式現代化須守正創新、活而不亂。（新華社）

新華社報導，中共中央刊物《求是》雜誌10月1日將刊出中共中央總書記習近平的重要文章，題為「推動中國式​​現代化需要處理好若干重大關係」，文章列出6個需要正確處理的「重大關係」，其中指出，要把握戰略主動，創造比資本主義更高的效率，同時兼顧社會公平。也要堅持在自立自強中擴大對外開放，並須守正創新、活而不亂。

文章表示，推動中國式​​現代化是系統工程，需要統籌兼顧、系統規劃、整體推進，正確處理一系列「重大關係」，共有6個面向。

一是頂層設計與實踐探索的關係。文章指出，黨的二十大報告是對推進中國式現代化的最高頂層設計。中國式現代化是「分階段、分領域」推進的，實現各階段發展目標、落實各領域發展策略同樣需要進行頂層設計。同時，推動中國式​​現代化是一個「探索性事業」，還有許多未知領域，需要我們在實踐中去大膽探索，透過改革創新來推動事業發展，絕不能刻舟求劍、守株待兔。

二是戰略與策略的關係。文章強調，要增強戰略的前瞻性、全局性、穩定性，把歷史、現實、未來貫通起來，把中國和世界連結起來，使我們制定的戰略符合實際、行之有效，為中國式現代化提供強大的戰略支撐。要把策略的原則性和策略的彈性有機結合起來，靈活機動、隨機應變、臨機決斷，在因地制宜、因勢而動、順勢而為中「把握戰略主動」。

三是守正與創新的關係。文章提到，守正創新是黨在新時代治國理政的重要思想方法。推動中國式​​現代化新征程上，首先要守好中國式現代化的本和源、根和魂，毫不動搖「堅持中國式現代化的中國特色、本質要求和重大原則」，確保中國式現代化的正確方向。同時，「要把創新擺在國家發展全局的突出位置」，順應時代發展要求，著眼於解決重大理論和實踐問題，積極識變應變求變，大力推進理論創新、實踐創新、制度創新、文化創新以及其他各方面創新，不斷開拓發展新領域新賽道，塑造發展新動能新優勢。

四是效率與公平的關係。文章強調，中國式現代化「既要創造比資本主義更高的效率，也要更有效地維護社會公平」，更好實現效率與公平相兼顧、相促進、統一。

五是活力與秩序的關係。文章指出，處理好這對關係是一道「世界性難題」，中國式現代化應且能實現「活而不亂」、活躍有序的動態平衡。

六是自立自強與對外開放的關係。文章表示，推動中國式​​現代化，必須堅持獨立自主、自立自強，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，「堅持把我國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中」。要不斷「擴大高水準對外開放」，拓展中國式現代化的發展空間。

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