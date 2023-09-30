不只李尚福！陸前防長魏鳳和缺席國慶招待會

中國大陸28日晚間於人民大會堂舉辦「國慶招待會」，不少現任和退休黨政軍高官都參加，不過翻查央視片段，仍不見兩位國務委員李尚福、秦剛的身影。有媒體指出，大陸官媒在報導中提到，出席招待會的包括「曾經或現任中央軍委委員」，但前火箭軍司令，今年3月才被李尚福接替國防部長、國務委員職務的魏鳳和也未出席。

綜合法廣、星島日報報導，關於防長李尚福的行蹤，中共中央政治局27日舉行第八次集體學習，國務委員可以列席集體學習，但央視畫面顯示，李尚福和秦剛都缺席會議。此前，第五次、第六次及第七次集體學習，李尚福均有參加。

大陸國防部28日舉行例行記者會，發言人吳謙面對媒體提問，李尚福涉貪受查是否屬實，李尚福是否仍為國防部長時，僅表示「你談到的情況，我不了解」。

星島日報指出，退休的政治局常委除了逢五逢十，不參加國慶招待會，因此溫家寶、李克強等都沒有亮相。央視新聞聯播畫面顯示，李源潮、孟建柱等大批退休領導人參加，軍方元老也紛紛現身，包括94歲的前軍委副主席、防長遲浩田。前防長梁光烈、常萬全和前總參謀長陳炳德坐在一起。

不過，當中卻不見今年3月卸任國防部長的魏鳳和的身影。69歲的魏鳳和出身導彈部隊，2012年擔任第二炮兵部隊司令員，2015年擔任首任火箭軍司令員。今年年中，火箭軍爆出高層集體腐敗醜聞，前司令員李玉超、前政委徐忠波雙雙被免職，盛傳還有多名軍方高層捲入其中，包括戰略支援部隊司令巨乾生上將，魏鳳和也傳出不利消息。香港明報27日曾報導，魏鳳和等一批解放軍高級將領正在受查。

星島日報又指，作為掌管軍備、航天等尖端軍事科技的部門，裝備發展部、戰略支援部隊與火箭軍都是「國之重器」。李尚福曾任中央軍委裝備發展部部長，手握大筆經費，軍隊這輪反腐「相信還將持續」。