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小三通旅客大增 陸贈中秋福袋

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
陸媒報導，小三通在今年中秋節期間迎來客流高峰。中新社
陸媒報導，小三通在今年中秋節期間迎來客流高峰。中新社

昨天是中秋節，透過小三通往來大陸的旅客大增。據大陸福建廈門邊檢總站統計，昨天福建邊檢機關共查驗兩岸「小三通」航線出入境旅客三千四百多人次，其中廈金航線雙向對開「八進八出」的航班幾近滿客。陸方還為往來民眾送上精心準備的中秋福袋，大力營造「兩岸一家親、閩台親上親」的濃厚氛圍。

中新社報導，中秋十一的八天假期，兩岸小三通客運航線預計發送旅客二點五萬人次。廈門邊檢總站高崎邊檢站「同心橋」服務組警察在五通客運碼頭口岸出入境大廳，用閩南語為往來旅客提供引導、幫扶，並送上中秋福袋。

報導稱，今年兩岸「小三通」客運航線復航後首個中秋節，廈門邊檢總站深化打造「閩台同心」邊檢通關保障品牌，部署相關邊檢站在口岸執勤場地布置兔子燈籠、中秋福袋、裝飾掛飾等傳統元素，大力營造「兩岸一家親、閩台親上親」的濃厚氛圍。

中秋節 航線

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