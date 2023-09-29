中美亞太事務磋商 陸副外長：一中原則是台海和平基石

大陸外交部副部長孫衛東27日在華盛頓與美國亞太事務助卿康達舉行中美亞太事務磋商，大陸外交部與美國國務院皆稱雙方「坦誠、深入、建設性地交換了意見」。雙邊同意繼續就亞太事務保持溝通，並重申了就分歧領域和合作領域保持開放溝通管道的重要性。

在台灣問題上，康達重申維護台海和平穩定的重要性，孫衛東則闡述了中方立場，強調「一個中國原則」是台海和平穩定的基石。

據大陸外交部網站新聞稿，這場磋商是根據中美雙方達成的共識，並應美方邀請舉行。雙方圍繞中美關係、亞太地區情勢、各自地區政策及共同關心的國際和地區問題，坦誠、深入、建設性地交換了意見。台灣問題以外，孫衛東並就美國推行所謂「印太戰略」及南海等議題顯示中方立場。

據美國國務院網站新聞稿，雙方就地區問題進行坦誠、深入和具建設的磋商，為保持開放溝通管道持續努力。雙方就各自政策交換了意見，康達討論了美國印太戰略，強調自由開放、互聯互通、繁榮、有韌性和安全的印太地區，以及維護基於規則的國際秩序的重要性。雙方還討論了緬甸、朝鮮和海事問題。

大陸外交部強調，中美在亞太開展良性互動符合雙方的共同利益，也是區域國家的共同願望。大陸外交部還說，雙方同意繼續就亞太事務保持溝通。美國國務院則說，雙方重申就分歧領域和合作領域保持開放溝通管道的重要性。

路透報導指出，這次會議是中美高層持續努力維持對話的展現。近期，大陸國家副主席韓正在聯大場邊會晤美國務卿布林肯；大陸外交部長王毅與美國家安全顧問蘇利文9月中在馬爾他長談逾12小時，當時雙方同意保持高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商等。

據大陸外交部消息，孫衛東27日還會見了美國代理常務副國務卿紐蘭。日前，紐蘭與另一位大陸外交部副部長馬朝旭才在19日於聯大場邊會面，雙方就中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠交換了意見。