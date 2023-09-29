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團客開放 陸委會：給大陸一點時間

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘／綜合報導
兩岸團客開放卡卡，交通部長王國材今日受訪時表示，我們希望陸方有善意回應，但都沒有收到，會再和陸委會討論下一步怎麼做。桃機公司提供
兩岸團客開放卡卡，交通部長王國材今日受訪時表示，我們希望陸方有善意回應，但都沒有收到，會再和陸委會討論下一步怎麼做。桃機公司提供

陸委會上月宣布恢復兩岸觀光旅遊規畫，如今一個月準備期滿。陸委會副主委詹志宏昨天坦言，仍未收到陸方回應，但也了解大陸的部門之間有不同考量，為讓兩岸交流健康有序推動，「我們寧願多給他們一點點時間」。

詹志宏昨天在陸委會記者會表示，主管機關投入相當多，召開多次會議，「我想已經做好準備」。但在對岸方面，他認為，以中國大陸的運作體系，跨部會政策協調往往需要多一點時間。

他說，「我方希望能逐步恢復兩岸交流，但也知道大陸的部門之間有不同考量，這需要時間，也看過很多個案是因為陸方部門間缺乏協調，發生不好後果，為讓兩岸交流健康有序推動，我們寧願多給他們一點點時間」。

詹志宏表示，自九月一日起我方恢復第三類陸客來台觀光申請後，目前申請已過萬人，實際抵台者超過一千人。

陸委會 詹志宏 陸客

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