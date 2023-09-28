中共建政74周年談對台　習近平：統一是民心所向

中國大陸28日晚間，在北京舉行慶祝中共建政74周年招待會，據新華社，中共總書記習近平發表重要講話，在對台方面，他說要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展，和「實現祖國完全統一是民心所向、時代潮流、歷史必然，是任何勢力都阻擋不了的」。

據新華社，「慶祝中華人民共和國成立74周年招待會」，於28日晚間在北京人民大會堂舉行，習近平發表重要演說，大陸國務院總理李強主持招待會，其他中共領導人趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席，約800名中外人士與會。

習近平在講話開頭提到，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、「 台灣同胞」和海外僑胞，致以誠摯的問候，以及向關心和支持「中國現代化」建設的友好國家和國際友人，致以衷心的感謝。

習近平強調，當前世界百年變局加速演進，國際環境發生深刻變化，我們前進道路上還面臨許多風險挑戰。

他說，要圍繞推動高品質發展，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加速建構新發展格局，著力加大宏觀調控，著力擴大國內有效需求，著力激發經營主體活力，不斷推動經濟運作持續好轉、內 生動力持續增強、社會預期持續改善，實際防範化解重大風險，努力實現全年經濟社會發展目標。他還說，要圍繞推動高水準對外開放，要圍繞著滿足人民日益增長的美好生活需要等。

就港澳政策，習近平指出，要繼續全面準確、堅定不移地「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身特點和優勢， 積極參與粵港澳大灣區建設，維持香港、澳門長期繁榮穩定。

對台方面，習近平說，我們要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展，維護中華民族根本利益，增進兩岸同胞福祉。「實現祖國完全統一是民心所向、時代潮流、歷史必然，是任何勢力都阻擋不了的」。

對外方面，習近平強調，要堅持和平發展，堅定奉行互利共贏的開放戰略，維護國際公平正義，實踐真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動建構人類命運共同體， 同各國人民攜手努力，應對各種全球性挑戰，共創人類的美好未來。

據新華社報導提到，出席招待會的還有，在北京的部分香港特別行政區人士、澳門特別行政區人士、台灣同胞和華僑、華人代表。