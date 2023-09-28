謝鋒：中美關係出現止跌企穩跡象 得來不易應倍加珍惜

中國大陸駐美大使謝鋒於當地時間27日出席中華人民共和國國慶活動時，談及近期的中美關係，他指出，兩國關係出現一些穩定跡象，但雙邊關係仍面臨嚴峻的困難和挑戰，並提醒，中美兩國的進展和成果得來不易，應該倍加珍惜，中國不干涉美國內政，美國也應尊重中國的主權和領土完整，華府應按中美三個聯合公報原則，妥善處理台灣等重要敏感問題。

據中國大陸駐美大使館網站消息，中國大陸駐美大使館於當地時間27日舉行中華人民共和國建國74周年國慶招待晚會，此次亦為新冠疫情以來首次的實體「十一」慶祝活動。謝鋒於會上表示，在中美共同努力下，雙方關係近期出現些「止跌企穩」的積極跡象，兩國的加強對話合作取得了部分進展。

謝鋒提及，中美近期進行一系列高層交往，後續諮詢正逐步展開，像是中美成立了經濟工作小組、金融工作小組，兩國商務部也建立了包括工商界在內的溝通管道和出口管制資訊交流機制。其中，中美直航航班將增至每週48班；中國恢復赴美團旅行團；兩國省州、議會交流蓄勢待發等等，這些進展和成果得來不易，「應該倍加珍惜」。

然而，謝鋒坦言，中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，穩定和改善兩國關係任重道遠，關鍵是要找到中美新時期正確相處之道。他強調，相互尊重是中美互動互動的前提，中國不干涉美國內政、不賭美國輸，「美國也應尊重中國的主權和領土完整，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題」，尊重中國人民選擇的發展道路、政治制度和追求幸福生活的發展權。

謝鋒重申，和平共處是兩國必須堅守的底線，不打任何形式的冷戰、熱戰，也不打貿易戰、科技戰，美方應停止制裁中國企業和個人。「合作共贏是雙方應爭取的目標。」希望美方與中方相向而行，用誠意加強對話、拓展合作，爭取中美關係穩下來、好起來。

此外，謝鋒說到，甫上任4個月的時間，與美各界新老朋友廣泛接觸交流。他認為，中美關係發生巨大變化，也有「三個沒有改變」：中美相互依存的現實並沒有改變、兩國人民交流合作的熱情更沒有改變，還有，國際社會對中美關係整體穩定的期待也沒有改變。作為世界前兩大經濟體和核子大國，中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，「新冷戰」是全人類的悲劇。