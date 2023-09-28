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中國海警：黃岩島浮球中方主動收回 菲剪除說是自導自演

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國海警局稱，浮動攔阻網具是臨時布放。意即並非永久設施。中國海警微博公眾號
中國海警局稱，浮動攔阻網具是臨時布放。意即並非永久設施。中國海警微博公眾號

依據《中國海警》微博公眾號昨午夜發布訊息，中國海警局新聞發言人就菲律賓公務船非法侵闖黃岩島發表談話，對於日前菲律賓海岸防衛隊公布影片聲稱已剪斷黃岩島瀉湖豁口長達三百公尺的「浮動屏障」，中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演。

甘羽表示，9月22日，菲律賓漁業和水產資源局公務船未經中國政府批准，非法進入中國黃岩島附近海域滋事挑釁。中國海警依法採取喊話警告、航路管制等必要措施對其有效管控，針對菲船沖闖潟湖臨時布放攔阻網具，事後於9月23日主動收回攔阻設施、恢復常態管控，現場操作專業規範、合法合理。

從此一說法可知，前述浮動屏障如今確實已不在黃岩島的瀉湖豁口上，但是由大陸海警在菲方船隻22日進行所謂滋事挑釁事件結束後，於次日的23日主動撤除收回，而非菲海岸防衛隊在25日聲稱的，已由防衛隊人員潛入海中剪斷拆除。

甘羽表示，菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演。中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。

中國海警22日驅離菲漁業局公務船。 中國海警微博公眾號
中國海警22日驅離菲漁業局公務船。 中國海警微博公眾號
23日己收回的攔阻浮球及網具。 中國海警微博公眾號
23日己收回的攔阻浮球及網具。 中國海警微博公眾號

黃岩島 菲律賓

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