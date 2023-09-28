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宋濤：兩岸融發區是習親自謀劃、部署、推動重大戰略任務

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國國台辦主任宋濤。（中國台灣網）
中國國台辦主任宋濤。（中國台灣網）

大陸新華社昨晚報導，中共中央台辦、國家發展改革委會同48個部委和福建省昨27日在福州召開貫徹落實《中共中央 國務院關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》專題會議，研究推動落實《意見》有關工作。中共中央台辦、國台辦主任宋濤表示要以「抓鐵有痕、踏石留印」的精神，將《意見》主要內容貫徹落實到位。

《意見》是9月12日由新華社授權發布，希望發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，將福建建設為台胞台企登陸第一家園；其中就暢通台胞往來通道、促進台生來閩求學研習、鼓勵台胞來閩就業、擴大台胞社會參與、便利台胞在閩生活、完善涉台司法服務、支援廈門與金門、 福州與馬祖加快融合發展等21個層面，擬定了具體推動內容。

報導稱，會上，福建省委副書記羅東川彙報了兩岸融合發展示範區建設情況，中央組織部、教育部、工業和資訊化部、公安部、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部等有關負責人發言，結合單位職責提出具體落實舉措。

宋濤表示，深化兩岸融合發展是習近平總書記提出的對台重大政策主張，支援福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區是習近平總書記「親自謀劃、親自部署、親自推動」的重大戰略任務。

他說，必須深刻認識《意見》出台的重要意義，以「抓鐵有痕、踏石留印」的精神，全力把習近平總書記的重要指示精神和《意見》主要內容貫徹落實到位，為廣大台胞台企謀利造福，紮實深化兩岸融合發展，推進祖國統一大業。

福建省委書記、省人大常委會主任周祖翼表示，《意見》出台以來，福建省迅速成立工作專班統籌推進。 福建將牢記習近平總書記重要囑託，以新時代黨解決臺灣問題的總體方略為統攬，認真貫徹落實《意見》，強化責任擔當，勇於先行先試，突出全域融合、凝聚合力，引導全社會共同參與，積極探索海峽兩岸融合發展新路，推動兩岸融合發展示範區建設走深走實。

國家發改委副主任趙辰昕表示，要提高政治站位，充分發揮福建在對台工作全域中的獨特地位和作用，加強統籌協調、聚焦工作重點、層層壓實責任，形成上下聯動的工作合力，紮實推動《意見》確定的各項任務落地見效。

福建 習近平 宋濤

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