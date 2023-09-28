中匈外長通話 西亞爾托：不支持歐任何不利公平競爭舉措

據大陸外交部昨深夜消息，昨9月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同匈牙利外交部長西亞爾托通電話。王毅表示，歐盟對中國電動車採取反補貼調查違反國際貿易基本規則，很可能擾亂全球汽車產業鏈供應鏈。希望匈方繼續推動歐盟採取更積極開放的對華合作政策。西亞爾托回應稱，匈牙利不支持歐盟採取任何不利於公平競爭與合作的舉措。

王毅與匈外長通話主要著墨於一帶一路，似預示匈牙利總理歐爾班可能在下個月出席為一帶一路倡議提出十周年而即將在北京舉辦的第三次「一帶一路國際合作高峰論壇」。

王毅說，匈牙利是第一個與中國簽署共建「一帶一路」政府間合作文件的歐洲國家。在習近平主席和歐爾班總理戰略引領下，中匈共建「一帶一路」成果豐碩，樹立了新型國際關係的良好典範。

他說，中方歡迎匈方出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，願同匈方以此契機，增進互信與友誼，為中匈關係下一步發展作出新的戰略規劃，注入新的強勁動力。中方願同匈方一道，把匈塞鐵路計畫建設好，共同打造中匈務實合作樣板。

西亞爾托則表示，匈中共建「一帶一路」合作取得重要成果，匈方從中獲益良多。匈方將積極參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並繼續深化匈中共建「一帶一路」合作，紮實推進匈塞鐵路建設，推動兩國關係進一步發展。

王毅表示，歐盟對中國電動車採取反補貼調查違反國際貿易基本規則，很可能擾亂全球汽車產業鏈供應鏈。中方堅持走綠色、低碳、永續發展道路，與歐盟發展方向完全一致。中歐是夥伴而不是對手。製造業的提升要靠公平競爭，而不是保護主義。希望匈方繼續推動歐盟採取更積極開放的對華合作政策，和中方共同實踐真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，推動中歐關係健康穩定發展。

對此，西亞爾托則表示，匈方強烈反對與中國「脫鉤」，希望歐中緊密合作，不支持歐盟採取任何不利於公平競爭與合作的舉措。匈方讚賞中方為歐洲實現和平所做的努力，希中方繼續為此發揮積極作用。