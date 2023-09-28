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北京稱支持裁核武 「但美國應優先」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
俄羅斯和美國擁有迄今最大核武軍火庫，中國正快速增長。圖為俄羅斯最新的核武系統已正式投入使用。（美聯社） 美聯社
俄羅斯和美國擁有迄今最大核武軍火庫，中國正快速增長。圖為俄羅斯最新的核武系統已正式投入使用。（美聯社） 美聯社

在西方日益關注大陸是否擴充核武庫之際，大陸官方再次宣示支持核裁軍倡議的立場。大陸常駐聯合國副代表耿爽表示，中國願與各方攜手努力，推進核裁軍進程，為早日實現無核武器世界的目標作出不懈努力。但他也重申，擁有最大核武國應履行核裁軍「特殊、優先責任」，大幅削減核武庫。

據大陸駐聯合國代表團官網廿六日消息，耿爽指出，「全面禁止和徹底銷毀核武器，最終建立無核武器世界，是全人類的共同夙願」，大陸支持不結盟運動提出的「核裁軍倡議」。

耿爽強調，大陸始終堅持「自衛防禦的核戰略」，核力量維持在國家安全需要的最低水平，不開展核軍備競賽、不在境外部署核武器。

耿爽還呼籲國際社會維護「不擴散核武器條約」宗旨，共同推進國際核裁軍進程。「擁有最大核武庫的國家，應切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減核武庫，為最終實現全面徹底核裁軍創造條件」。

不過，大陸一直拒絕美國邀請其參加美俄軍控談判。二○二○年七月美俄軍控談判前，時任大陸外交部軍控司長傅聰表示，北京無意參加美俄雙邊談判。

傅聰並指控美國拋出「中國因素」，意在為其退出「新削減戰略武器條約」製造藉口，「美方的真實目的是要擺脫一切可能的束縛，謀求對任何現實或假想對手的絕對軍事優勢」。

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