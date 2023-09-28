英媒：不滿秦剛減少聯繫 傅曉田自爆

英國金融時報廿六日引述知情人士的說法報導，中國大陸前外交部長秦剛的婚外情對象、知名電視主持人傅曉田，二○二二年透過代理孕母在美國生了一個孩子。

根據六名接近傅曉田與大陸外交部的消息人士說法，四十歲的傅曉田與五十七歲的秦剛曾有過一段婚外情。傅曉田的一名密友說，她在去年說出有關代理孕母的事情。另外兩名知情者也說，她透過代孕有了一個孩子。代孕在大陸屬於非法行為。

兩名知情人士表示，大陸當局正在詳細調查秦剛與傅曉田的關係，但此事是否與秦剛六月突然消失，並在一個月後遭免兼外長有關，仍然不確定。

根據兩名跟傅曉田有過聯繫的人士說法，她四月停止上社群媒體發文，六月停止回應簡訊，大約就是在秦剛最後一次以外交部長身分參與公開活動的時候。

接近傅曉田的人士說，她的電話號碼已無法打通，經由通訊軟體也聯繫不上，他們最後一次跟她聯絡是在六月。

接近傅曉田的人士說，她二○一○年左右於英國倫敦見過秦剛，就在她離開劍橋大學開始在鳳凰衛視工作之後，秦剛當時是大陸駐英臨時代辦。數名接近傅曉田的人士表示，他們將近十年後才在北京開始更緊密的關係。

秦剛二○二一年出任大陸駐美大使，妻子林豔陪同前往美國，去年底獲任命為大陸外長。兩名知情人士說，秦剛大約在成為外長時開始減少與傅曉田的接觸。一位接近傅曉田的人士表示，這促使她上社群媒體拋出兩人關係的暗示。

傅曉田三月告訴微博粉絲，嬰兒的父親不是美國人。秦剛當選國務委員時，她發布一張嬰兒舉手的照片，附上「勝利的結局」。一周後，大約是秦剛生日前後，她祝不具名的父親生日快樂，表示真正愛一個人並不是「希望他升官發財」。