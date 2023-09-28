苗栗文旦恢復輸陸？國台辦：共同努力

苗栗縣長鍾東錦積極推動苗栗文旦柚等農產品銷往中國大陸。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台東釋迦恢復輸陸可為苗栗提供借鑒。朱鳳蓮並稱，「願意與苗栗縣政府以及相關業者共同努力，推動解決該縣有關農產品滯銷問題」。

鍾東錦九月中旬率團到大陸湖北武漢交流，並與武漢簽署農業合作意向書。鍾東錦在參加武漢台灣周時向本報記者透露，簽署的意向書「以明年為準，他們（大陸）各方面的困難我們希望他能夠排除，我們自己也要注意生產的水果的品質要好」。

鍾東錦稱，「我們這邊大概協商看看，當然一些好朋友也都有答應，會盡量來協助在海關的部分，看能不能解禁柑橘類」。

就此，朱鳳蓮在昨日記者會回應相關提問時表示，大陸海關總署自二○二二年八月三日起暫停包括文旦柚在內的台灣柑橘類水果輸入，是因在自台灣輸入大陸的柑橘類水果中多次檢出有害生物和農藥殘留超標。

朱鳳蓮說，「大陸有關方面已向台方作了通報，但民進黨當局置若罔聞，未予理睬。在大陸宣布暫停輸入後，民進黨當局又借機進行政治操弄、煽動兩岸對立，完全無視島內果農的關切和利益」。

朱鳳蓮強調，不久前，在台東縣政府表達希望恢復釋迦輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改以改善產品品質，確保輸往大陸釋迦安全後，「我們依規恢復台灣番荔枝（釋迦）輸入大陸。這為苗栗縣處理相關問題提供了借鑒」。

她重申，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，「願意與苗栗縣政府以及相關業者共同努力，推動解決該縣有關農產品滯銷問題，為台灣農民朋友解難題、增福祉」。

另，朱鳳蓮也證實，應台灣媽祖聯誼會等三個團體、數百間宮廟邀請，湄洲媽祖祖廟媽祖神尊計劃十一月三日至十三日赴台巡安。朱鳳蓮說，「我們樂見湄洲媽祖祖廟媽祖神尊赴台巡安，為廣大台灣同胞賜福。」