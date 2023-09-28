打貪追溯30年 人行前高官遭訴

大陸最高人民檢察院昨日通報，中國人民銀行（大陸央行）前黨委委員、副行長范一飛涉嫌受賄一案，近日已由檢察機關向法院提起公訴。值得注意的是，檢察機關對范一飛的起訴指控，追溯自范一飛一九九四年擔任中國人民建設銀行信託投資公司計財部經理期間，大陸財新網形容是「倒查近卅年」。

中國大陸早前落馬官員，基本上都是在中共十八大後，亦即二○一二年十一月中共總書記習近平上任後，仍持續存在貪腐行徑的官員。

中共中央紀委監察部網站二○一四年底就曾發文指出，「現階段的工作重點是：懲治腐敗要堅決查處十八大後不收斂不收手，問題反映集中、群眾反映強烈，現在重要崗位且可能還要提拔使用的領導幹部。」

若大陸反腐開始倒查卅年，恐將導致中共大批官員坐立難安。

檢察機關起訴指控稱，范一飛自一九九四年起就利用出任各種職務上的便利，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

現年五十九歲的范一飛長期任職於大陸金融系統，曾在中國建設銀行工作長達廿八年，二○一五年二月出任人行副行長，期間主要分管支付、金融科技、數位人民幣等領域。

去年十一月，大陸官方通報，范一飛因涉嫌嚴重違法違紀，於任內被帶走調查，成為中共廿大後首位落馬的副部級官員。今年六月，中共中央紀委國家監委發布調查結果指，范嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，對其處以開除黨籍和公職的「雙開」處分。隨後，最高人民檢察院對范作出逮捕決定。

中共中央紀委國家監委當時通報指稱，范一飛喪失理想信念，長期違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動的安排，違規參加公款宴請、收受禮品禮金、出入私人會所；在職務安排、崗位調整等方面為他人謀取利益，搞權色交易。

通報並指他「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，長期以「投資」為名大搞權錢交易，且在中共十八大後不收斂、不收手。

據新華社報導，中共中央政治局廿七日召開會議，審議「關於廿屆中央第一輪巡視情況的綜合報告」。習近平主持會議。會議強調，要以巡視整改為契機，推動全面從嚴治黨向縱深發展，加大國有企業、金融領域反腐敗力度，深入糾治「四風」，深化以案促改、以案促治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。