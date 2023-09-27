福建鼓勵台灣人買房　國台辦：努力實現台胞住有所居

中國大陸日前發布，關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見，其中，鼓勵台灣人在福建購置房產受到關注，陸委會也提醒留意統戰。對於外界關注陸方有何具體措施，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日表示，下一步，福建將落實台胞購屋同等待遇各項細化舉措，支持台胞按需申請購屋貸款， 同時，依法依規將在閩台胞納入福建省住房保障體系，努力實現台胞住有所居。

在近年大陸房地產企業頻頻債務爆雷，房市不振的背景下，大陸國台辦27日的例行記者會上，朱鳳蓮就媒體關注上述議題做出回應。

朱鳳蓮說，近年來，福建省房地產市場整體維持平穩發展趨勢，市場供給基本均衡，房價基本上穩定，房屋品質不斷提升。她表示，在福建生活的台灣同胞依居住需求，自願到閩購屋，為便利台胞在閩生活，福建各地積極採取措施，鼓勵台胞在閩購房置業。

她說，台胞在非限購區域購屋不受限制，購屋網簽和登記流程與當地居民一致，在實施房屋限購城市內購屋的，台胞與本市戶籍居民同等待遇、購屋機會均等。

貸款問題方面，朱鳳蓮表示，中國人民銀行（大陸央行）推動兩岸徵信資訊交流共享，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控情況下，向台灣同胞發放個人購屋貸款。 在貸款條件方面，台胞享有同等待遇。 此外，台灣同胞可以依規定繳存、使用房屋公積金，與大陸職工享有同等待遇。

因此，朱鳳蓮說，下一步，福建將認真貫徹《意見》，落實台胞購屋同等待遇各項細化舉措，不斷完善兩岸徵信資訊互認機制，支持台胞按需申請購屋貸款，便利台胞購屋。 同時，依法依規將在閩台胞納入福建省住房保障體系，努力實現台胞住有所居。

另，對意見發布後的台灣輿論反應，朱鳳蓮說，民進黨當局誣稱這是「包裹糖衣砲彈的毒藥」。 這與《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）商簽時，民進黨的反應如出一轍，再度證明民進黨一貫站在歷史錯誤的一邊、站在台灣同胞利益福祉的對立面。

至於金門縣「廈金大橋建設推動促進會」日前就「是否同意興建廈金大橋」推動公投，朱鳳蓮說，「對於金門鄉親希望興建廈金大橋的呼聲，我們聽到了。」

朱鳳蓮表示，不久前公佈的《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》明確提出，要「探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門通電、通氣、 通橋」。 我們將與金門各界共同努力，排除干擾，力爭實現「廈門金門門對門，鷺島浯島橋連橋」的美好願景。