聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣數百宮廟邀請 國台辦曝：湄洲媽祖擬11月來台巡安
日前福建莆田湄洲媽祖金身，展開十天九夜巡安莆田之旅，台灣近百家宮廟、機構代表赴陸與會。在27日召開的大陸國台辦例行記者會上，發言人朱鳳蓮進一步透露，台灣媽祖聯誼會等3個團體、數百間宮廟日前已聯合邀請湄洲媽祖尊赴台巡安，湄洲祖廟也很快予以回應，時間計畫在11月3日至13日。
朱鳳蓮是在回應大陸福建媒體提問，對於台灣媽祖宮廟團體聯合邀請福建莆田湄洲媽祖祖廟媽祖神尊赴台巡遊，湄洲祖廟也表態願意積極推動一事時，做出上述回應。
朱鳳蓮表示，據了解，台灣媽祖聯誼會等3個團體、數百間宮廟日前聯合邀請福建莆田湄洲媽祖祖廟媽祖神尊入台巡安，湄洲祖廟很快予以回應，計劃11月3日至 13日赴台巡安。 目前兩岸相關宮廟正積極籌備相關事宜。
她說，媽祖是兩岸同胞共同尊奉的神明，福建湄洲媽祖祖廟媽祖神尊曾多次赴台巡安，受到島內（指台灣）信眾熱情歡迎。「 我們樂見湄洲媽祖祖廟媽祖神尊赴台巡安，為廣大台灣同胞賜福」。
據中新社，2023年海峽兩岸同胞護駕湄洲媽祖金身巡安莆田活動，於本月19日啟動，次陣頭有來自台灣的報馬仔，麥寮拱範宮花鼓隊，千里眼、順風耳神將，哨角隊等參與。同時，近百家台灣宮廟、機構代表前來參加活動，累計近500人將陸續加入護駕湄洲媽祖金身巡安莆田的隊伍中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言