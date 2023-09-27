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台灣數百宮廟邀請　國台辦曝：湄洲媽祖擬11月來台巡安

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
9月19日，湄洲媽祖金身在兩岸信眾的簇擁下，開啟十天九夜巡安莆田的佈福之旅。
9月19日，湄洲媽祖金身在兩岸信眾的簇擁下，開啟十天九夜巡安莆田的佈福之旅。

日前福建莆田湄洲媽祖金身，展開十天九夜巡安莆田之旅，台灣近百家宮廟、機構代表赴陸與會。在27日召開的大陸國台辦例行記者會上，發言人朱鳳蓮進一步透露，台灣媽祖聯誼會等3個團體、數百間宮廟日前已聯合邀請湄洲媽祖尊赴台巡安，湄洲祖廟也很快予以回應，時間計畫在11月3日至13日。

朱鳳蓮是在回應大陸福建媒體提問，對於台灣媽祖宮廟團體聯合邀請福建莆田湄洲媽祖祖廟媽祖神尊赴台巡遊，湄洲祖廟也表態願意積極推動一事時，做出上述回應。

朱鳳蓮表示，據了解，台灣媽祖聯誼會等3個團體、數百間宮廟日前聯合邀請福建莆田湄洲媽祖祖廟媽祖神尊入台巡安，湄洲祖廟很快予以回應，計劃11月3日至 13日赴台巡安。 目前兩岸相關宮廟正積極籌備相關事宜。

她說，媽祖是兩岸同胞共同尊奉的神明，福建湄洲媽祖祖廟媽祖神尊曾多次赴台巡安，受到島內（指台灣）信眾熱情歡迎。「 我們樂見湄洲媽祖祖廟媽祖神尊赴台巡安，為廣大台灣同胞賜福」。

據中新社，2023年海峽兩岸同胞護駕湄洲媽祖金身巡安莆田活動，於本月19日啟動，次陣頭有來自台灣的報馬仔，麥寮拱範宮花鼓隊，千里眼、順風耳神將，哨角隊等參與。同時，近百家台灣宮廟、機構代表前來參加活動，累計近500人將陸續加入護駕湄洲媽祖金身巡安莆田的隊伍中。

大甲鎮瀾宮哨角隊參與湄洲媽祖金身巡安莆田活動。中新社
大甲鎮瀾宮哨角隊參與湄洲媽祖金身巡安莆田活動。中新社

媽祖 福建 朱鳳蓮

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