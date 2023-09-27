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陸公務員頻傳減薪 最多砍4成

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸地方政府財政收入減少，多個省市公務員面臨減薪。「今年收入要降三至四萬元（人民幣，下同），我快退休了還好，年輕人苦了。」五十多歲的浙江某市公務員林順（化名）表示，今年中他所在的部門突然宣布降薪，全市其他區下屬單位也出現類似情況，「有的區減少一成，有的甚至達到二成，領導幹部相比年輕人會降更多」。

香港星島日報報導，上海「處級」公務員年薪由卅五萬減至廿萬，「科級」公務員年薪由廿四萬減至十五萬，減幅達四成以上。廣東部分公務員也開始緩發補貼，北京和天津公務員也已明確減薪計畫。

林順表示，他所在地區的降薪很多是透過「變相」的形式。比如今年上級部門對下屬單位的年終考核要求突然變高，大家達不到要求，各種年終獎勵就會自動下降。原本單位內部自創的獎勵式補貼、各種名義的獎金等也被上級部門以「規範」為由統一取消。

他認為，降薪的原因還是與疫情後經濟總體復甦不強有關，還有所在行業市場沒有根本性的好轉，影響了政府的財政收入。

然而在失業大潮下，想擁有「鐵飯碗」的應屆生仍為數眾多。林順提到，自己的單位級別不高，但職位的招聘要求卻是非碩士畢業生不錄取，每年就推出一至兩個職位，只有碩士才能報考，錄取比率可能是幾十比一。

另據網易新聞，大陸公務員薪資由基本工資、績效考核工資、加班補助、年資和年終獎金組成。今年一月起，浙江和江西率先宣布公務員降薪百分之十五。大多數省市停發公務員年終獎金。這使得許多公務員總收入減少，工作積極性也降低。

公務員 職位 下屬

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