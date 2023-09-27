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新聞眼／兩岸開放卡關 政府有如「打假球」

聯合報／ 本報記者周湘芸

去年國境開放，各國搶攻觀光市場盼大賺疫情損失的觀光財，我方至今仍因政治考量緊閉兩岸觀光大門，從先前的觀光小兩會協商，到一個月前的恢復兩岸觀光準備期，期限已到依舊無消無息，讓業界不僅不抱期待，更像是死心。蔡政府要不是太天真認為陸方會先釋出善意，就是壓根沒打算開放，簡直在「打假球」。

疫情期間觀光業首當其衝，被稱為「海嘯第一排」，即便倒的倒，賠的賠，仍無一不配合政府各項政策；疫後觀光復甦，政府高喊迎百萬觀光客，業者從年初盼到年底的大陸觀光市場，卻仍視而不見，亦或繼續裝睡。

從觀光小兩會協商、開放第三地大陸人士來台觀光，到開記者會看似釋出善意，提出恢復兩岸觀光的準備期，擠牙膏式地宣布政策，看似有所作為，卻屢次讓業者覺得虛晃一招。

過去一個月準備期間，政府開說明會、安全講習，彷彿替業者帶來曙光，滿心期待一個月準備期滿，就能張開雙手迎來開放的大禮。但主管機關如今從上至下靜悄悄，彷彿一個月前宣布的內容不算數，若又再以陸方「已讀不回」藉口，再給幾個準備期都沒有意義，更讓業者對政府的文字遊戲感到疲乏。

蔡政府不斷強調對等開放，連這月甫升格具有「獨立決策能力」的觀光署也難以插手，今年以來種種「若有似無」的政策，最後都像是打假球般，各種期待都落空。大陸疫後首個黃金周長假將湧出可觀旅客量，在各國敞開大門出招迎接的同時，台灣業者仍看得到卻吃不到，豈不是再度重創台灣的旅遊業？

疫情 主管

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