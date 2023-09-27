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陸十一出境飆20倍 台灣賺嘸

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
大陸將進入十一長假，陸客國外旅遊較去年同期暴增廿倍，但受限兩岸因素，台灣業者難賺到這波觀光財。圖為俄羅斯日前迎來首批大陸旅遊團。（新華社）
大陸將進入十一長假，陸客國外旅遊較去年同期暴增廿倍，但受限兩岸因素，台灣業者難賺到這波觀光財。圖為俄羅斯日前迎來首批大陸旅遊團。（新華社）

中國大陸即將進入疫後第一個「十一黃金周長假」，旅遊業發現長假期間陸客訂票前往新加坡、澳洲、泰國等國旅遊較去年同期暴增廿倍，但距離陸委會宣布恢復兩岸團客旅遊規畫準備期已逾一個月，蔡政府從上至下仍對開放事宜靜悄悄，交通部長王國材仍表示尚待與陸委會討論，更讓業者大嘆，賺不到這波大陸觀光財。

美國財經新聞網ＣＮＢＣ報導，旅遊訂票網站Trip.com資料顯示，今年大陸黃金周結合中秋和十一，共八天連假，是當地最長連續假期，陸客訂票出國旅遊數量較去年同期增加廿倍。我旅遊業者多次向政府喊話，加速開放兩岸觀光，眼看我方只差鬆綁組團赴陸旅遊的禁團令，業者卻從年初等到秋季，仍無進展。

陸委會八月廿四日宣布恢復兩岸團客旅遊規畫，初期每天開放各兩千人次團客來往，以一個月為準備期，並視陸方回應決定實施日期。但是一個多月過去，相關單位仍無新訊息，各旅遊公協會這幾天接獲不少業者詢問，顯示業者的焦慮和期待。

中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，過去一個月相關單位已找旅遊業者說明準備事項、安全講習等，業者普遍認為九月廿五日即可組團赴陸旅遊，卻仍等不到陸委會正式說明，移民署、觀光署也不敢說明。蕭博仁說，業者當然想賺觀光財，但長期處於不確定性，業者卡在中間不知道如何準備，希望相關單位講清楚。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，陸方八月廿五日已批判陸委會「創下不光彩紀錄」，代表我方在未做任何更動前，陸方不會給任何回應，就是無解。業界普遍希望先開放台灣團客去大陸，陸客是否來台是另一回事，但依照此進度，業者已對政府不抱期待，預計最快可能得等到明年選舉過後。

交通部長王國材表示，目前仍未開放，尚待與陸委會討論，先前更強調仍朝對等開放為原則。觀光署則說，配合兩岸恢復旅遊交流政策，已於九月中辦理十場次「旅行業辦理兩岸團體旅遊法規與實務研習課程」，向旅行業宣導赴陸安全提醒事項。歡迎陸客來台觀光立場不變。

陸委會 出國旅遊 陸客

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