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APEC拜習會？王毅：盼美創造更好條件

聯合報／ 特派記者廖士鋒、香港特派員李春／連線報導

在今年舉辦的多場國際多邊會議中，美中元首「拜習會」都沒能實現，年底最後機會是在美國舊金山舉辦的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會。中共中央外辦主任王毅昨回應，關於出席ＡＰＥＣ安排事宜，中方正在與各方保持溝通；期待美方能夠意識到作為東道主的職責，為會議的順利舉行，創造更好的條件。

中國大陸國家主席習近平是否會參加今年十一月的舊金山ＡＰＥＣ會議，成為觀察中美關係的指標。此前包括在紐約的聯合國大會、印度新德里Ｇ20峰會、雅加達東亞峰會等，習近平都未出席，而是分別派出大陸國家副主席韓正、總理李強參加。習近平今年迄今僅有的兩場外訪是到俄羅斯訪問，以及赴南非參加金磚峰會。

就習近平是否會出席ＡＰＥＣ會議，王毅昨在大陸國新辦的記者會回應，中國是一個負責任的國家，從不缺席中方參與的重要多邊論壇。關於出席亞太經合組織的安排，中方正在與各方保持溝通，會適時正式發布消息。

王毅稱，多邊外交是大陸參與全球治理的重要依託，當然也是開展元首外交的重要平台。中方和各方也都期待，美方能夠意識到作為東道主的職責，展現應有的開放、公平、包容和擔當，為會議的順利舉行，創造更好的條件。

此前傳出影響中美溝通的障礙之一是香港特首李家超能否出席ＡＰＥＣ會議。時任港府保安局長的李家超在二○二○年被美國制裁、拒發簽證。

李家超昨出席香港行政會議前說，他至今沒有收到邀請，仍在等待主辦方美國根據協議邀請他出席。但他沒有回應，假如他不能出席，會由誰作代表。

大陸外交部發言人毛寧先前已要求美方糾正錯誤做法，解除對李家超等港府官員的制裁，履行ＡＰＥＣ東道主應有責任，按慣例邀請李家超與會。

李家超 習近平 舊金山

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